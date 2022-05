Jerzy Skolimowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. O czym opowiada jego nowy film?

Jerzy Skolimowski zdobył Nagrodę Jury podczas Festiwalu w Cannes

W dniach 17-28 maja 2022 roku odbył się 75. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Wśród utytułowanych filmów pojawił się polski akcent w postaci nowej produkcji Jerzego Skolimowskiego.

Ten to dramat "Io", opowiadający o osiołku, który w swoich podróżach spotyka różnych ludzi, doświadcza radości i bólu, a widz jego oczami poznaje wizję nowoczesnej Europy. Film jest nową wersją "Na los szczęścia, Baltazarze!" - francuskiej produkcji z 1966 roku.

Jurorzy Festiwalu Filmowego w Cannes 2022 postanowili nagrodzić Skolimowskiego Nagrodą Jury. Produkcja otrzymała nagrodę ex aequo z filmem "The Eight Mountains" Félixa van Groeningena i Charlotte Vandermeersch.

To nie jest pierwsze odznaczenie dla polskiego reżysera na Lazurowym Wybrzeżu. Filmowiec dostał nagrody w Cannes dwukrotnie - po raz pierwszy Technical Grand Prize za "Wrzask" w 1978 roku, a po raz drugi nagrodzono go za scenariusz do filmu "Fucha", co wydarzyło się 4 lata później.

Za scenariusz do "Io" odpowiadają Jerzy Skolimowski i Anna Piaskowska. W rolach głównych wystąpili Isabelle Huppert, Sandra Drzymalska, Mateusz Kościukiewicz i Tomasz Organek.

"Io" to nie jedyny polski akcent podczas Cannes 2022. W sekcji Un Certain Regard pokazano nowy film Agnieszki Smoczyńskiej pod tytułem "Silent Twins", a jedną z jurorek była polska aktorka Joanna Kulig.

Na razie niestety nie wiemy, kiedy film zadebiutuje w kinach. W Polsce za dystrybucję odpowiada Gutek Film. Istnieje duża szansa, że polscy widzowie będą mieli okazję zobaczyć "Io" po raz pierwszy podczas tegorocznej edycji festiwalu Nowe Horyzonty.