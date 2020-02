Jim Carrey odtworzył kultową minę Grincha. Nagranie stało się hitem internetu [WIDEO]

"Grinch: świąt nie będzie" to, obok "Kevina samego w domu", absolutna podstawa każdych Świąt Bożego Narodzenia. W zgorzkniałego zielonego stwora, który nienawidził Gwiazdki wcielił się mistrz komedii - Jim Carrey. Aktor obecnie promuje najnowszy film ze swoim udziałem i w trakcie jednego z wywiadów nawiązał do swojej kultowej już roli. Nagranie trafiło do sieci, a internauci oszaleli na jego punkcie.

Jim Carrey odtworzył kultową minę Grincha

Poza absolutną nienawiścią do społeczeństwa i obchodów Bożego Narodzenia, Grinch słynie również ze swojego wyglądu. Nieco dziwaczny i trochę przerażający stwór potrafił wykręcić swoją twarz w sposób, który niejednemu dziecku spędził sen z powiek. Choć jest to jedna z absolutnie najsłynniejszych ról Jima Carreya, wielu najmłodszych nie zdaje sobie sprawy, że w Grincha wcielił się ten sam człowiek, co chociażby w Maskę. Jim Carrey postanowił przypomnieć wszystkim, że to on jest Grinchem, a specyficzna mimika bohatera to nie praca komputera.

Zobacz też: Jim Carrey ma pomysł na "Truman Show 2". Jest mroczny i depresyjny

W trakcie rozmowy o filmie "Sonic. Szybki jak błyskawica", w którym wystąpił w roli Robotnika, Carrey nawiązał do postaci Grincha. Stwierdził wówczas, że rodzice lubią w jego obecności uświadamiać swoje pociechy, że to właśnie on powołał do życia postać, która tak ich przeraża. Ku uciesze internautów, całe zajście zostało nagrane, a aktor udowodnił, że kultowa mina Grincha to wyłącznie jego zasługa. Po obejrzeniu poniższego nagrania doprawdy trudno stwierdzić, kto jest bardziej przerażający - sam Grinch, czy imitujący go Jim Carrey bez charakteryzacji?

Zobacz też: Jim Carrey jako Jack Torrance w "Lśnieniu". Który aktor pasuje bardziej do tej roli?

Nowe wcielenie Jima Carreya ujrzymy już za dwa tygodnie. 28 lutego 2020 roku na ekrany wejdzie bowiem wspominany wyżej "Sonic". Oprócz Jima Carreya w obsadzie znaleźli się również James Marsden, Adam Pally, Tika Sumpter, Neal McDonough i Ben Schwartz.

Zobacz też: "Maska 2" - Jim Carrey zgodził się powrócić w kontynuacji. Ma jeden warunek