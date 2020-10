Po zdobyciu Oscara za fenomenalną kreację aktorską w filmie "Joker", Joaquin Phoenix przymierza się do roli kolejnej ikonicznej postaci. Tym razem nie będzie to jednak żaden bohater z uniwersum DC czy Marvela, lecz jeden z najbardziej kontrowersyjnych władców w historii - Napoleon Bonaparte.

Joaquin Phoenix i Ridley Scott ponownie łączą siły

Współpraca na planie "Kitbag" będzie pierwszym zawodowym spotkaniem Ridleya Scotta i Joaquina Phoenixa od czasów legendarnego "Gladiatora", za którego obaj artyści otrzymali nominacje do Oscara (ostatecznie "Gladiator" zwyciężył w 5 innych kategoriach, w tym "Najlepszy film"). Joaquin Phoenix wcielił się wówczas w okrutnego cesarza Kommodusa. Teraz ponownie przyjdzie mu zmierzyć się z cesarskim majestatem, tyle, że w zupełnie innym wydaniu. Napoleon Bonaparte, cesarz Francuzów, w przeciwieństwie do tchórzliwego Kommodusa, uznawany jest za najwybitniejszego dowódcę wojskowego w historii.

O czym opowie "Kitbag"?

Tytuł filmu oznacza dosłownie "torba/plecak" i pochodzi od powiedzenia "There is a general's staff hidden in every soldier's kitbag". Filmowa opowieść Ridleya Scotta o Bonapartem ma skupić się przede wszystkim na jego osobistej historii. Obok epickich scen batalistycznych obrazujących wielkie zwycięstwa pod Rivoli czy Austerlitz w filmie ma pojawić się intymna opowieść o niezwykle ambitnym człowieku bezlitośnie pnącym się na szczyt oraz o jego relacji z ukochaną żoną Józefiną.

Joaquin Phoenix zdaje się być wyborem idealnym do takiej roli. Dodatkowy atut stanowi fakt, że podobnie jak Napoleon jest niewielkiego wzrostu. Cesarz Francuzów mierzył podobno 168 cm wzrostu, odtwórca roli "Jokera" ma zaledwie 5 cm więcej.

Za projekt odpowiada studio 20th Century Studios. Scenariusz stworzy David Scarpa, który ma na swoim koncie m.in. "Wszystkie pieniądze świata". Producentami filmu będą Ridley Scott i Kevin Walsh.

Zobacz też: Najlepsze filmy, w których zagrał Joaquin Phoenix