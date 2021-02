Jodie Foster opowiedziała o swoich ulubionych wspomnieniach z planu "Milczenia owiec"

Ciężko w to uwierzyć, ale w 2021 roku mija 30 lat od kiedy widzowie na całym świecie zobaczyli głośny film "Milczenie owiec". Jedną z głównych ról zagrała w nim Jodie Foster, która wcieliła się w agentkę FBI Clarice Starling. Aktorka wspomniała swoją pracę na planie zdjęciowym.

"Milczenie owiec" - Jodie Foster o wspomnieniach z planu filmu

Film Jonathana Demme, będący adaptacją powieści Thomasa Harrisa, przeszedł do historii kina jako jeden z najlepszych thrillerów wszech czasów. Przyczynił się do tego nie tylko trzymający w napięciu scenariusz, ale przede wszystkim niesamowite kreacje aktorskie Anthony'ego Hopkinsa i Jodie Foster. Zresztą oboje odstali za role w "Milczeniu owiec" Oscary.

Scena przesłuchania Hannibala Lectera przez agentkę Starling elektryzuje widzów do dziś. I to właśnie ten moment z planu zdjęciowego był dla Foster najpamiętniejszym doświadczeniem związanym z filmem. Aktora rozmawiała niedawno z Erikiem Eisenbergiem z portalu CinemaBlend i została zapytana o wspomnienia dotyczące powstawania "Milczenia owiec".

Najważniejszym momentem, który przychodzi mi na myśl, jest w sumie relacja między mną a Tonym Hopkinsem w filmie. No i te sceny, które robiliśmy, gdy był za kratkami, a ja byłam po drugiej stronie. To było uczucie, kiedy wiesz, że robisz coś, co jest naprawdę ważne i rzeczywiście prawdziwe.

Foster podzieliła się jednak również mniej poważnym wspomnieniem z planu "Milczenia owiec".

Myślę, że najbardziej pamiętnym momentem była impreza z okazji Super Bowl, która odbyła się podczas zdjęć, niebędąca tak naprawdę imprezą. Byłam tylko ja i boombox w moim domu, a wpadało wiele osób. Wiesz, wciskanie "play", kiedy chciałam przejść do następnej piosenki, tańczenie, na zewnątrz w Pittsburghu padał śnieg. Wiesz, to są najważniejsze momenty, które pamiętam z kręcenia filmów… Musisz kochać to, co robisz i musisz znaleźć w tym radość, żeby udać się w mroczne miejsca.

Aktorka zdradziła, jak radziła sobie z nadmiarem mrocznych emocji, których w "Milczeniu owiec" było aż nadto. Jak widać, opłaciło się, bo Foster stworzyła ikoniczną bohaterkę, która do tej pory zachwyca widzów, sięgających po thriller o kanibalu.

"Clarice" - kiedy premiera?

Postać agentki Starling powróci już niebawem w serialu stworzonym przez Jenny Lumet, Alexa Kurtzmana i Elizabeth Klaviter. W roli głównej nie wystąpiła jednak Foster tylko Rebecca Breeds. W obsadzie produkcji znaleźli się również Marnee Carpenter ("Good Girls"), Jayne Atkinson ("House of Cards"), Shawn Doyle ("The Comey Rule") oraz Tim Guinee ("Homeland"). "Clarice" zadebiutuje na kanale CBS już 11 lutego 2021 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy tytuł trafi do Polski.