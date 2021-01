John Boyega i Robert De Niro zagrają w filmie Netfliksa. O czym opowie "The Formula"?

Legendarny aktor i młody gwiazdor połączą siły w filmie twórcy "Pierwszej Nocy Oczyszczenia". O czym opowie film "The Formula" z Boyegą i De Niro w rolach głównych?

Boyega i De Niro w nowym filmie Netfliksa

Gerard McMurray, który wyreżyserował m.in. "Otrzęsiny", czyli jeden z pierwszych oryginalnych filmów Netfliksa, powraca na łono platformy streamingowej. Reżyser zobowiązał się do nakręcenia filmu "The Formula" z Johnem Boyegą i Robertem De Niro w rolach głównych. McMurray będzie również scenarzystą i producentem filmu z ramienia swojej firmy Buppie Productions. De Niro również zajmie pozycję producenta.

Fabuła ma opowiadać o niezwykle utalentowanym kierowcy Formuły 1, który zostaje zmuszony do bycia szoferem gangsterów, by uratować swoją rodzinę.

Boyega niedawno wystąpił w jednej części z antologii "Small Axe" autorstwa Steve'a McQueena (chodzi oczywiście o brytyjskiego filmowca, a nie amerykańskiego aktora) o tytule "Red, White and Blue". Oprócz tego widzieliśmy go w Epizodach VII-IX serii "Gwiezdne wojny", a niedługo pojawi się w filmie "They Cloned Tyrone" z Jamie'em Foxxem w roli głównej.

De Niro powróci natomiast do współpracy z Netfliksem po filmie "Irlandczyk". Niedługo ma się natomiast pojawić na planie niezatytułowanego dotąd filmu Davida O. Russella z Christianem Bale'em i Margot Robbie. McMurray ma natomiast na koncie "Pierwszą Noc Oczyszczenia" oraz epizod nowej wersji "The Twilight Zone". Data premiery "The Formula" na razie nie jest znana.