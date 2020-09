John Boyega miesza Disneya z błotem: "Całkowicie to zje*ali"

Aktor nie kryje swojego niezadowolenia z tego, jak potoczyły się losy nowej trylogii "Gwiezdnych wojen". Boyega udzielił niedawno wywiadu GQ, w którym wyjaśnił, że zagranie w serii było "niezwykłym przeżyciem i świetną propozycją", ale zauważył też, że wcale nie było tak różowo. Zarzucił twórcom brak rozplanowania serii i słabe potraktowanie bohaterów drugoplanowych.

Jak sam twierdzi:

"

Dołączasz do jakiegoś projektu i nie jesteś od razu zobowiązany, by wszystko w nim lubić. Co mogę powiedzieć Disneyowi? Nie używajcie czarnoskórego bohatera do bycia ważną częścią marketingu i potencjalnego losu całej franczyzy tylko po to, by potem go zepchnąć na bok. To nie jest dobre, powiem to szczerze. "