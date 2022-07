John Krasinski i Ryan Reynolds zagrają razem w filmie. Co wiemy o produkcji z gwiazdorami?

Jak podaje Deadline, wytwórnia filmowa Paramount postanowiła zdradzić premiery swoich kolejnych produkcji - wśród nich pojawił się bardzo interesujący projekt zatytułowany obecnie "If", w którym główne role zagrają Ryan Reynolds i John Krasinski.

Niestety na temat produkcji nie wiemy właściwie nic - oprócz tego, że produkcja ma zadebiutować w kinach 24 maja 2024.

Firma poinformowała również, że pierwszy spin-off "Cichego miejsca" ma obecnie oficjalny tytuł oraz datę premiery - ten nosi podtytuł "Day One" i pojawi się w kinach już 8 marca 2024 roku. Reżyserem produkcji został Michael Sarnoski.

Film "Day One" bazuje na oryginalnym pomyśle Johna Krasinskiego, który napisał i wyreżyserował obydwie części "Cichego miejsca". Krasinski zdradził też, że w jego głowie ukształtował się już plan na odsłonę trzecią.

W pierwszej części umieściłem na horyzoncie ogień i zawsze myślałem sobie: "nie byłoby fajnie, gdybyśmy zbadali do czego ten ogień prowadzi? Kto jest po ich drugiej stronie?". Ale o sequelu samym w sobie nie myślałem. Więc kiedy w końcu usiadłem do napisania go, to zacząłem od tego ognia. I teraz historia się powtarza. Mój mózg zaczął kumulować pytania w stylu: "do czego to mogłoby później prowadzić?". I zacząłem spisywać notatki, na wypadek gdybym miał okazję stworzyć część trzecią.