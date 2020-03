John Krasinski ma już pomysł na "Ciche miejsce 3". O czym miałby opowiadać horror?

"Cichce miejsce" to popularny i dobrze przyjęty horror z 2017 roku, opowiadający o losach rodziny starającej się przeżyć w postapokaliptycznym świecie. Jak bowiem żyć, gdy śmierć przynosi choćby najmniejszy dźwięk? Na to pytanie postarał się odpowiedzieć John Krasinski - zarówno reżyser, jak i odtwórca głównej roli. Już wkrótce opowie nam on kontynuację historii rodziny Abottów, gdy na ekranach kin zawita "Ciche miejsce 2". To jednak nie wszystko. Krasinski zdradził bowiem, że w jego głowie ukształtował się już plan na odsłonę trzecią. O czym miałoby opowiadać "Ciche miejsce 3"?

"Ciche miejsce" - John Krasinski ma już pomysł na 3. część

W rozmowie z magazynem Collider, John Krasinski wyznał, że tworząc pierwszą odsłonę nawet nie śnił o kontynuacji. Jednak dobre recenzje i świetny wynik finansowy (film zarobił 340 milionów dolarów w światowym box office) sprawiły, że sequel był wręcz nieunikniony. Już wkrótce dowiemy się, w jaki sposób reżyser rozbudował wykreowany przez siebie świat.

W trakcie wywiadu padł jednak tytuł "Ciche miejsce 3". John Krasinski stwierdził, że gdy jego żona (odgrywająca w filmach główną rolę kobiecą) przeczytała scenariusz sequela, stwierdziła, że brzmi jak "druga część trylogii". Co na ten temat sądzi sam reżyser?

" To interesujące. Naprawdę nie myślałem o sequelu tworząc część pierwszą. Jednak pojawiały się w mojej głowie pytania, gdy go tworzyłem. W pierwszej części umieściłem na horyzoncie ogień i zawsze myślałem sobie: "nie byłoby fajnie, gdybyśmy zbadali do czego ten ogień prowadzi? Kto jest po ich drugiej stronie?". Ale o sequelu samym w sobie nie myślałem. Więc kiedy w końcu usiadłem do napisania go, zacząłem od tego ognia. I teraz historia się powtarza. Mój mózg zaczął kumulować pytania w stylu: "do czego to mogłoby później prowadzić?". I zacząłem spisywać notatki, na wypadek gdybym miał okazję stworzyć część trzecią. "

Wygląda więc na to, że choć pomysł jest, "Ciche miejsce 3" nie jest pewniakiem. Ta kwestia zależy w dużej mierze od sukcesu części drugiej, która zawita na ekranach kin już 20 marca 2020 roku. W rolach głównych zobaczymy Emily Blunt, Cilliana Murphy'ego, Noaha Jupe'a, Millicentę Simmonds, Djimona Hounsou oraz Wayne'a Duvalla.

