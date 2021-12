"John Wick 4" niestety został mocno opóźniony. Kiedy ponownie zobaczymy Keanu w roli zabójcy?

John Wick 4 został mocno opóźniony

Wygląda na to, że Lionsgate chce, by "John Wick: Chapter 4" był jak największym hitem, dlatego wytwórnia postanowiła przesunąć premierę filmu z maja 2022 roku na 24 marca 2023 roku. To przy okazji pozwoli nowemu filmowi na to, by nie rywalizował z wyczekiwanym od lat "Top Gun: Maverick" z Tomem Cruisem w roli głównej.

Deadline zauważa, że nie jest to jedyny powód tego przesunięcia - ze względu na wielokrotne obsuwy spowodowane pandemią, film jeszcze nie został w pełni nakręcony. Na początku 2022 roku filmowcy mają się udać jeszcze do Japonii, więc twórcy zwyczajnie nie byliby w stanie dotrzymać majowej daty premiery.

Oglądaj

W filmie na pewno zagrają również Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Rina Sawayama, Shamier Anderson, Lance Reddick, Laurence Fishburne i Ian McShane. Za scenariusz odpowiadają Shay Hatten oraz Michael Finch, reżyserem jest natomiast Chad Stahelski.

Jak podaje Deadline, Lionsgate zamierza zrealizować również pierwszy filmowy spin-off franczyzy, w którym główną rolę zagra kobieta. Produkcja ma nosić tytuł "Ballerina" i według portalu, twórcy negocjują z gwiazdą "Na noże", "Blade Runnera 2049" i ostatniego Bonda, Aną De Armas.

Sama produkcja ma opowiedzieć o młodej zabójczyni, wytrenowanej przez tych samych ludzi, co John. Ta postanawia zemścić się na ludziach, którzy zamordowali jej całą rodzinę. Co ciekawe, postać zadebiutowała już w serii - w "Johnie Wicku 3" widzieliśmy bowiem balerinę, która trenowała do swojego przyszłego zawodu. Data premiery spin-offu jest nieznana.