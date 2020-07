John Wick i Atomic Blonde spotkają się na ekranie? Tego chciałaby Charlize Theron

"Atomic Blonde" i "John Wick" to popularne filmy akcji z iście gwiazdorską obsadą. Wielu fanów od lat liczy na możliwość zderzenia tych dwóch światów. Czy jest to możliwe? Jak najbardziej. Co na to gwiazda pierwszej produkcji, Charlize Theron?

John Wick i Atomic Blonde spotkają się na ekranie?

Zainteresowanie tego typu crossoverem wyraził już wcześniej David Leitch - reżyser "Atomic Blonde", a przy okazji jeden z twórców pierwszej odsłony "Johna Wicka". Teraz głos w sprawie zabrała odtwórczyni roli platynowowłosej Lorraine Broughton.

" Słuchaj, jak tylko otrzymam telefon, od razu będę na miejscu. . Muszą mi tylko powiedzieć, gdzie i kiedy, a się pojawię. Keanu to jedną z moich najulubieńszych osób na świecie. Totalnie go kocham, szanuję i podziwiam i jestem wdzięczna, że mogliśmy nagrać razem dwa filmy. Oboje znajdujemy się na nowym etapie naszej kariery, a "John Wick" miał tak duży wpływ na "Atomic Blonde". Jeśli więc jest logiczny czasowo sposób na to, żeby te dwie postacie się spotkały, jestem absolutnie na tak. "

Linia czasu ma tutaj niebagatelne znaczenie. Akcja "Johan Wicka" rozgrywa się bowiem współcześnie, zaś "Atomic Blonde" w 1989 roku. Wierzymy jednak, że twórcy poradziliby sobie z tym wyzwaniem.

Charlie Theron i Keanu Reeves nagrali razem już dwa filmy - "Adwokat Diabła" i "Słodki listopad".