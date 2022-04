Johnny Depp chciał się "porządnie pożegnać" z Jackiem Sparrowem i serią "Piraci z Karaibów"

Jak pewnie doskonale wiecie, od kilku tygodni trwa rozprawa sądowa między Johnnym Deppem a Amber Heard. Co rusz pojawiają się nowe ciekawostki z życia aktorów - zwłaszcza gwiazdora "Piratów z Karaibów".

Johnny Depp chciał się godnie pożegnać z Piratami z Karaibów

Johnny Depp w trakcie poprzednich rozpraw zaznaczył, że chociaż wie, iż Disney podjął decyzję o zakończeniu współpracy, to sam i tak odrzuciłby kolejne oferty. W pewnym momencie prawnik Amber Heard zapytał aktora, czy aby na pewno "nie ma na tym ziemi nic", co sprawiłoby, że powróciłby do roli. Gwiazdor serii zaznaczył kategorycznie, że nie ma takiej możliwości.

Po kilku dniach do tematu powrócił jednak prawnik Deppa, który postanowił odnieść się do wcześniejszych wypowiedzi swojego klienta. Aktor przyznał, że został poproszony przez Disneya o potencjalną pomoc w tworzeniu historii nowego projektu z serii, ale do tej współpracy nigdy nie doszło - mało tego, w oświadczeniu prasowym nie wspomniano ani o Jacku, ani o Deppie.

Aktor uznał, że to było trochę niestosowne ze strony firmy:

Uważam, że te postaci powinny mieć szansę na godne pożegnanie. Jest sposób na to, by zakończyć serię, który... Planowałem kontynuować, aż nadejdzie czas na zakończenie pracy.

Depp przy okazji zaznaczył, że kiedy lata temu pojawiły się pierwsze raporty o tym, że Disney próbuje "odświeżyć serię", to nie czuł się zaskoczony. Aktor zdawał sobie sprawę z tego, że jego głośne rozstanie z Amber Heard (jeszcze przed pozwami sądowymi) będzie miało wpływ na jego pracę w Hollywood.

Johnny Depp pozwał Amber Heard o zniesławienie - stawką jest 50 milionów dolarów. Wszystko zaczęło się, gdy aktorka w 2018 roku napisała artykuł dla Washington Post, w którym opisywała życie w toksycznym związku, pełnym przemocy domowej, kłótni, wyzwisk i nadużyć. Chociaż nazwisko Deppa nie pojawiła się w tekście ani razu, to nietrudno było się domyślić, o kim pisała. Rozprawy trwają od poniedziałku do czwartku.