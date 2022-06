Johnny Depp może dostać ponad 300 milionów dolarów za powrót do "Piratów z Karaibów"

Życie Johnny'ego Deppa to w ostatnich latach absolutny rollercoaster - aktor zrehabilitował niedawno swoje dobre imię i po kilku latach "infamii" podobno może dostać jedną z najbardziej lukratywnych ofert w historii kina.

Johnny Depp wróci do Piratów z Karaibów? Podobno otrzymał ofertę na 300 milionów dolarów

Johnny Depp jest niewątpliwie ikoną współczesnego kina - jego występy jako kapitan Jack Sparrow w serii "Piraci z Karaibów" zdobyły serca miliony osób na całym świecie, sprawiając, że to jedna z najpopularniejszych franczyz rozrywkowych na świecie. Aktor "pożegnał" się z rolą w "Zemście Salazara", która niestety była najgorzej ocenianą odsłoną marki.

Sam aktor w trakcie głośnej sprawy sądowej przeciwko swojej byłej żonie wyznał, że chociaż nie zamierza powrócić do "Piratów z Karaibów", to żałuje, że "nie miał okazji porządnie się pożegnać z tą postacią". Cóż, wygląda na to, że Disney usłyszał słowa Johnny'ego Deppa i podobno przygotował już dla niego ofertę.

Jak podaje portal People, źródła bliskie całej sytuacji stwierdziły, że producenci mieli zaproponować Deppowi ponad 300 milionów dolarów za powrót do serii "Piraci z Karaibów".

Oczywiście na razie nie wiemy, czy aktor zdecyduje się zgodzić na ofertę włodarzy Disneya - istnieje w końcu możliwość, że Johnny Depp postawi na swoim i odmówi powrotu do serii.

Trudno jednak sobie wyobrazić, by ktokolwiek nie skorzystał z takiej okazji. Zwłaszcza jeśli mówimy o roli, która jest tak ikoniczna i ważna dla jego kariery.

Obecnie podobno trwają prace nad nową odsłoną serii, w której główną rolę miałaby zagrać Margot Robbie. Spodziewamy się jednak, że obecna sytuacja z Johnnym Deppem nieco zmieni plany Disneya co do nowych "Piratów z Karaibów".