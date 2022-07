Johnny Depp i Jeff Beck zaprezentowali kolejny singiel. Tym razem to cover Killing Joke

Wspólny album panów o tytule "18" zbliża się wielkimi krokami, więc duet zaprezentował kolejnego singla - tym razem padło na "The Death and Resurrection Show" z repertuaru Killing Joke.

Johnny Depp i Jeff Beck zaskakują kolejnym singlem

Nowy kawałek Deppa i Becka to cover utworu o tym samym tytule z repertuaru brytyjskiego Killing Joke z 2003 roku. Singiel "The Death and Resurrection Show" zapowiada ich nadchodzący album zatytułowany po prostu "18".

Na premierę "osiemnastki" nie będziemy musieli już długo czekać - ta ma zadebiutować już 15 lipca 2022 roku we wszystkich serwisach streamingowych. To krótkie oczekiwanie umili wam niewątpliwie wspomniany singiel, którego posłuchacie poniżej:

Oglądaj

Na wspólnym albumie Deppa i Becka pojawią się również covery "Caroline, No" The Beach Boys, czy "Venus in Furs" The Velvet Underground - oba single trafiły do siedzi pod koniec czerwca 2022 roku.

Spodziewamy się, że na krążku nie zabraknie również coverów Marvina Gaye'a i Everly Brothers, a także oryginalnego utworu Deppa "This Is A Song For Miss Hedy Lamarr".

Album "18" był nagrywany przez prawie 3 lata, więc panowie mieli sporo czasu na przygotowanie materiału. Co ciekawe, Beck opowiedział w oficjalnym oświadczeniu, że procesowi twórczemu towarzyszyła "zaraźliwa kreatywność" i "młodzieżowa energia":