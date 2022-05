Johnny Depp jest opętany przez demony-piratów! Tak twierdzi znany pastor

Johnny Depp jest opętany przez demony-piratów?

O sprawie Johnny'ego Deppa przeciwko Amber Heard napisano już mnóstwo rzeczy. Dowiedzieliśmy się o rozciętych palcach, odchodach w łóżku, suto zakrapianych imprezach z dużą ilością narkotyków, a teraz wygląda na to, że wszystkiemu winne mogą być demony-piraci, które opętały Johnny'ego Deppa.

Nie jest to nasza diagnoza - my nie mamy aż tak zaawansowanej wiedzy demonologicznej, by z czystym sercem powiedzieć, co dotknęło Deppa. Tym zajął się natomiast dość znany pastor Bob Larson, który niedawno podzielił się swoją teorią na Instagramie.

Pastor opowiedział o swoim odkryciu:

Są takie rzeczy jak demony-piraci. Nie widuje ich zbyt często w głównej części USA. Są jednak obecni w miastach przy wybrzeżu, czy podczas odprawiania mszy na Karaibach. Spotkałem ich w życiu naprawdę dużo i na szczęście udało mi się ich pozbywać.

Następnie stwierdził, że Johnny Depp mógł zostać opętany przez demony-piratów podczas grania Jacka Sparrowa:

Dlatego moim zdaniem w roli Jacka Sparrowa jest dużo prawdy. Dlatego się też zastanawiam, czy przypadkiem Depp nie został opętany przez pirata-demona podczas grania w tych filmach.

Niesamowite wideo możecie obejrzeć poniżej:

Johnny Depp, ani jego demon na razie nie odnieśli się do przypuszczeń Boba Larsona.