Johnny Depp pojawi się w Polsce. Odbierze nagrodę podczas Camerimage 2020

Tegoroczne Camerimage odbędzie się w dniach 14 - 21 listopada w Toruniu. Wśród potwierdzonych gwiazd oprócz Deppa jest jeszcze m.in. Viggo Mortensen. Impreza zostanie zakończona pokazem filmu "Minamata" w reżyserii Andrew Levitasa, w którym Johnny Depp zagrał główną rolę, fotografa W. Eugene'a Smitha.

Johnny Depp przyjedzie do Polski

Film zostanie pokazany po Gali Zamknięcia festiwalu 21 listopada, a Depp odbierze wówczas statuetkę Camerimage Award to an Actor with Unique Visual Sensitivity.

W filmie oprócz Deppa występuje m.in. Bill Nighy, a sama fabuła opowiada o mieście Minamata w Japonii, które przez lata było zatruwane przez korporacje pozbywającą się śmieci. Poniżej możecie zobaczyć fragment produkcji:

Wśród tegorocznych filmów na Camerimage będziemy mogli zobaczyć m.in. "Szarlatana" (czeski kandydat do Oscara w reżyserii Agnieszki Holland), "Bankiera", "Jeszcze jest czas" (reżyserski debiut Viggo Mortensena), "Śniegu już nigdy nie będzie" (polski kandydat do Oscara), czy "Pinokio" i "Nomadland".

Camerimage 2020 odbędzie się w dniach 14-21 listopada w Toruniu. Ze względu na pandemię, liczba miejsc jest bardzo ograniczona.