Johnny Depp również chciał usunięcia Amber Heard z obsady "Aquamana 2"

The Hollywood Reporter poinformował, że Johnny Depp raczej nie życzy najlepiej swojej byłej żonie. Według portalu, aktor wysłał sporo wiadomości, z których wynika, że też chciał, by Heard usunięto z obsady "Aquamana 2".

Johnny Depp też chciał usunięcia Amber Heard z obsady Aquamana

The Hollywood Reporter przygotował naprawdę wyczerpujący opis całej sprawy między Johnnym Deppem i Amber Heard. Niedawno wydano werdykt w sprawie, którą aktor wytoczył The Sun - Depp pozwał ich za zniesławienie (gazeta nazwała go "damskim bokserem"). THR przyjrzało się całej sytuacji bardzo mocno, zyskując dostęp do wielu prywatnych rozmów Deppa, które przytoczono w 132-stronnicowym werdykcie sędziego Andrew Nicola w sprawie przeciwko The Sun.

Z perspektywy filmowej, najważniejszym sms-em był ten, który Depp wysłał do swojej siostry, Christi Dembrowski. W wyniku konfliktu Deppa z Heard, aktor próbował zrujnować karierę swojej byłej żony, pisząc do Dembrowski (dość wpływowej osoby w kręgach Warner Bros.), by ta usunęła Heard z obsady filmu. Jak sam podobno napisał: "Chcę, żeby ona nie wystąpiła w tym filmie WB".

Prawdę mówiąc, zapoznając się z raportem THR możemy znaleźć jeszcze bardziej szokujące wiadomości. Jak czytamy, Depp wysłał wiadomości do byłego agenta Heard, Christiana Carino, w których mogliśmy przeczytać:

Ona błaga o to, żeby ją ośmieszyć w skali globlanej. Dokładnie to otrzyma. Będę potrzebował twoich wiadomości o San Francisco bracie... Głupio mi prosić... Ale ssała krzywego f*uta Elona Muska, a ten jej załatwił kilku ch*jowych prawników. Nie mam litości, strachu. Żadnych emocji wobec tej lecącej na kasę, mizernej, byle jakiej, bezsensownej kobiety, którą kiedyś chyba kochałem. Ale jestem szczęśliwy, że ona chce walczyć! Przyje*ie głową w ścianę. I nie mogę się doczekać, aż pozbędę się ze swojego życia tego worka na spermę. Poznałem wyśmienitą Rosjankę, przez co uświadomiłem sobie, ile czas ustraciłem na tą striptizerkę za 50 centów. Nie dotknąłbym jej w rękawiczce.

Heard i Depp nadal są w trakcie batalii sądowej - obydwoje pozwali się za m.in. fizyczne i psychiczne znęcanie się nad sobą.