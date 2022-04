Johnny Depp stwierdził, że odrzuciłby zagranie w kolejnej części "Piratów z Karaibów"

Johnny Depp nie zagra już w Piratach z Karaibów

Johnny Depp w trakcie rozpraw sądowych w procesie o zniesławienie przeciwko Amber Heard (która oskarżała go o uzależnienie od alkoholu, narkotyków, a także znęcanie się nad nią psychiczne i fizyczne) wyjawił, że nie zamierza już nigdy powrócić do serii o Piratach z Karaibów.

Aktor zaznaczył, że chociaż wie, iż Disney podjął decyzję o zakończeniu współpracy, to sam i tak by odrzucił kolejne oferty. W pewnym momencie prawnik Amber Heard zapytał aktora, czy aby na pewno "nie ma na tym ziemi nic", co sprawiłoby, że powróciłby do roli:

To jest prawda, panie Rottenborn. Johnny Depp

Następnie Rottenborn dopytał się, tak dla pewności, czy aby na pewno milion alpak go nie przekona:

Czyli, panie Depp, jeśli Disney zaproponowałby panu 300 milionów dolarów i milion alpak, to nic by nie zmieniło pańskiego zdania? Nie wróciłby pan do pracy z Disneyem nad "Piratami z Karaibów", tak?

Johnny Depp ponownie odpowiedział:

To jest prawda, panie Rottenborn. Johnny Depp

Przypominamy, że Johnny Depp pozwał Amber Heard o zniesławienie - stawką jest 50 milionów dolarów. Aktorka w 2018 roku napisała artykuł dla Washington Post, w którym opisywała życie w toksycznym związku, pełnym przemocy domowej, kłótni, wyzwisk i nadużyć. Chociaż nazwisko Deppa nie pojawiła się w tekście ani razu, to nietrudno było się domyślić, o kim Heard pisała.

W trakcie rozprawy zabiorą głos również: James Franco, Paul Bettany (do którego Depp miał wysyłać wysoce niestosowne smsy na temat Heard), Elon Musk, z którym Heard przez jakiś czas była związana oraz oczywiście sama Amber Heard. Przesłuchania trwają od poniedziałku do czwartku, piątki są wolne.