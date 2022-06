Johnny Depp wygrał sprawę o zniesławienie przeciwko Amber Heard. Aktorka zamierza odwołać się od wyroku

Po niecałych trzech dniach dyskusji, 7-osobowe grono wydało werdykt w sprawie Depp vs. Heard - według nich, gwiazda "Aquamana" faktycznie dopuściła się zniesławienia Johnny'ego Deppa w swoim artykule na łamach Washington Post, gdzie określiła samą siebie "publiczną twarzą przemocy domowej".

Chociaż Depp domagał się 50 milionów dolarów zadośćuczynienia, ława przysięgłych postanowiła dać mu 10 milionów dolarów zadośćuczynienia, a także 350 tysięcy dolarów zwrotu za koszty sądowe (takie jest bowiem ograniczenie stanowe w Virginii, gdzie odbywał się proces). Oznacza to, że Depp otrzymał łącznie prawie 10,4 miliona dolarów, ale przede wszystkim jak sam stwierdził: "Odzyskał swoje życie".

Co ciekawe, Heard nie będzie całkowicie stratna - według wyroku, aktorka ma otrzymać 2 miliony dolarów odszkodowania w ramach pozwu wzajemnego. Ona również wystosowała oświadczenie po zdradzeniu wyniku rozprawy, które zostało przyjęte bardzo, ale to bardzo krytycznie w mediach społecznościowych:

Rozczarowanie, które dzisiaj czuje, jest nie do opisania. To jest niesamowite, że morze dowodów nadal nie było w stanie pokonać wpływów mojego byłego męża. Jestem nawet bardziej załamana tym, co to znaczy dla innych kobiet. To jest problem. To jest powrót do czasów, kiedy kobiety karało się publicznie za to, że mówiły o takich sprawach. To problem dla tych, którzy uważają, że przemoc wobec kobiet jest poważną sprawą.