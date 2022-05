Johnny Depp zagrał koncert z Jeffem Beckiem w ramach odreagowania rozpraw przeciwko Amber Heard

Johnny Depp i Jeff Beck zagrali razem w Sheffield

Depp i Beck zagrali razem swoją wersję "Isolation", którą nagrali w 2020 roku (to cover piosenki Johna Lennona o tym samym tytule), a "What's Going On" Marvina Gaye'a oraz "Little Wing" Jimiego Hendrixa. Deadline zauważa, że aktor może dołączyć na scenie do Becka w Londynie, gdzie artysta gra koncerty 30 i 31 maja.

Fani Deppa są bardzo zadowoleni z tego, że aktor pokazuje się publicznie i spędza czas z bliskimi mu osobami. Pod postami na temat występów znajdziecie niemalże same pozytywne komentarze: "Zasłużył na przerwę po ostatnich tygodniach"; "wygląda fantastycznie!".

Jak pewnie doskonale wiecie, Johnny Depp był przez wiele lat muzykiem - jeszcze przed byciem aktorem. W 2015 roku założył natomiast grupę Hollywood Vampires ze swoimi kumplami, Alice'em Cooperem i Joe Perrym.

Koniec batalii sądowej między Johnnym Deppem a Amber Heard powoli się zbliża. Jak pewnie wiecie, oskarżyciel Depp wniósł o zniesławienie ze strony Heard i aktor domaga się 50 milionów dolarów zadośćuczynienia ze strony swojej byłej żony.

Oficjalny werdykt w sprawie może się pojawić już 31 maja 2022 roku. Tego raczej nie powinniśmy się spodziewać.