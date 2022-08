Johnny Depp został malarzem. Sprzedał swoje oryginalne obrazy za miliony dolarów

Johnny Depp sprzedaje swoje obrazy za miliony dolarów

Johnny Depp stara się jak może, żeby nadrobić czas stracony na rozprawach sądowych i niezasłużonej infamii, której doczekał się ze względu na sytuację prawną z Amber Heard. Teraz do listy zainteresowań, a właściwie profesji aktora, możemy dodać malarstwo. Gwiazdor sprzedał bowiem kilka oryginalnych obrazów za ładną sumkę ponad 3 milionów dolarów.

Jak podaje brytyjskie The Sunday Times, pierwsza kolekcja stworzona przez Johnny'ego Deppa była zatytułowana "Friends and Heroes" i przedstawiała nam portrety tytułowych idoli i przyjaciół gwiazdora. Ten namalował obrazy prezentujące Ala Pacino, Boba Dylana, Keitha Richardsa oraz Elizabeth Taylor. Wszystkie 780 kopii sprzedano "praktycznie od razu".

Brytyjska galeria odpowiedzialna za sprzedaż prac, Castle Fine Art, podzieliła się na Instagramie zdjęciami jego obrazów, a także pokazała Deppa przy pracy. Jak czytamy w opisie kolekcji:

Ta ekscytująca nowa kolekcja jest hołdem dla tych, których znał on dobrze i dla tych, którzy go zainspirowali.

Przypominamy, że 15 lipca 2022 roku zadebiutował wspólny album Johnny'ego Deppa i Jeffa Becka o tytule "18". Krążek promowały m.in. single "Caroline, No" (org. The Beach Boys), czy "Venus in Furs" (org. The Velvet Underground) - oba single trafiły do siedzi pod koniec czerwca 2022 roku.