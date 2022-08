"Joker 2" z oficjalną datą premiery. Film z Joaquinem Phoenixem zobaczymy stosunkowo niedługo

Joker: Folie a deux z datą premiery

Chociaż Warner Bros. Discovery właśnie anulowało prawie gotowy film w postaci "Batgirl", to fani DC Comics na pocieszenie otrzymali datę premiery "Jokera 2". Kontynuacja filmu z Joaquinem Phoenixem w roli głównej będzie nosiła tytuł "Joker: Folie a deux" i trafi do kin już 4 października 2024 roku.

Sequel najlepiej zarabiającego filmu dla dorosłych w historii ponownie przedstawi nam opowieść o Arthurze Flecku/Jokerze, a za kamerą ponownie stanie Todd Philips. Ten resztą przygotował też skrypt, w czym pomógł mu Scott Silver. Przypominamy też, że "Folie a Deux" po polsku tłumaczy się jako schorzenie medyczne zwane obłędem udzielonym. Trzeba przyznać, że pasuje to genialnie do tematyki materiału źródłowego.

Jak podaje The Hollywood Reporter, Lady Gaga podobno negocjuje rolę w filmie "Joker: Folie a deux" od Todda Phillipsa z Joaquinem Phoenixem w roli głównej. Portal niemalże potwierdził, że jeśli negocjacje przebiegną pomyślnie, to Gaga wcieli się w Harley Quinn. Będzie to jednak zupełnie inna wersja postaci, niż ta od Margot Robbie, która pojawiła się już w "Ptakach nocy", czy "The Suicide Squad".

Plotkuje się, że kontynuacja "Jokera" może być musicalem. Todd Phillips był producentem "Narodzin gwiazdy", czyli innego musicalu z Gagą, który przedstawiał nam raczej dość smutną historię w przeciwieństwie do stereotypowych filmów tego typu, więc może i miałoby to sens. Nie mniej, na pierwszy rzut ucha decyzja o stworzeniu musicalu o Jokerze i Harley Quinn wydaje się być dość agresywna.

Według informacji Deadline, zdjęcia do "Joker: Folie a deux" mają ruszyć dopiero w grudniu 2022 roku. Być może wtedy poznamy nieco więcej szczegółów na temat tego projektu. Na razie wiemy, że wstępnie film ma zadebiutować w kinach już 4 października 2024 roku.