"Joker" na HBO GO już w listopadzie! Znamy dokładną datę premiery

"Joker" - obsypany nagrodami hit kinowy, w którym Joaquin Phoenix na nowo zdefiniował postać nemezis Batmana, już w listopadzie będzie dostępny na platformie HBO GO. Arcydzieło Todda Phillipsa z 2019 roku w nadchodzącym miesiącu będą mogli też oglądać widzowie HBO. Jaka jest dokładna data premiery filmu "Joker" na HBO? Zapytaliśmy u źródeł i mamy dla Was sprawdzone informacje!

"Joker" na HBO GO - kiedy premiera?

Jak przekazała nam przedstawicielka HBO Polska, "Joker" pojawi się w HBO GO 15 listopada 2020, zatem już całkiem niedługo. Tego samego dnia "Joker" będzie miał też swoją premierę telewizyjną w HBO. Film będzie można obejrzeć w telewizji także 16, 18, 21 oraz 30 listopada.

Film Todda Phillipsa o początkach "kariery" przestępczej Jokera w Gotham City trafił na ekrany kin w sierpniu 2019 roku, budząc zachwyt krytyków i publiczności - także tej, która na co dzień nie śledzi poczynań superbohaterów DC. Przejmujące studium zła rodzącego się z bezsilności i rozpaczy zostało przedstawione z pomocą ikonicznych postaci popkultury. Film wywraca do góry nogami wszystko, co wiedzieliśmy o Gotham City, ojcu Batmana i śmierci jego rodziców. A także o samym Jokerze, którego w sposób mistrzowski zagrał Joaquin Phoenix, za co otrzymał zasłużonego Oscara. Nie dziwi więc, że widzowie wychodzili z seansów "Jokera" oniemieli. Teraz produkcja będzie mogła ścisnąć za gardła nową grupę widzów. "Joker" na HBO i HBO GO już od 15 listopada 2020.

Filmy na HBO GO: co nowego w listopadzie?

Choć dostępność filmu "Joker" na HBO GO to z pewnością najmilsza niespodzianka dla kinomanów, nie jest to jedyny hit kinowy, który pojawi się na platformie HBO w listopadzie. Serwis zapowiedział także premiery innych głośnych tytułów, takich jak "Kłamstewko" (2019) z Awkwafiną w jednej z głównych ról, "Sonic. The Hedgehog" (2020) z Jimem Carreyem w obsadzie czy "Allita: Battle Angel" (2019). Poniżej skrócona lista nowości na HBO GO:

"Jak Boss" (Like a Boss) - premiera: 1 listopada

- premiera: 1 listopada "Kłamstewko" (The Farewell) - premiera: 7 listopada

- premiera: 7 listopada "Allita: Battle Angel" - premiera: 8 listopada

premiera: 8 listopada "Sonic. Szybki jak błyskawica (Sonic the Hedgehog)" - premiera: 15 listopada

premiera: 15 listopada "Joker" - premiera: 15 listopada

premiera: 15 listopada "Cóż za piękny dzień" (A Beautiful Day in the Neighborhood) - premiera: 22 listopada

Pełna lista filmów i seriali, które trafią na HBO GO w listopadzie już niebawem.