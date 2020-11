"Joker" i "Jojo Rabbit" z szansami na Grammy. Poznaliśmy nominowanych w kategoriach filmowych

Niedawno poznaliśmy nominowanych do najważniejszej imprezy muzycznej roku - wśród nich twórcy muzyki do "Jojo Rabbita" i "Jokera". Nagrody Grammy 2021 zostaną przyznane już pod koniec stycznia.

Poznaliśmy nominacje do Grammy 2021. Joker i Jojo Rabbit z szansą na statuetki

Wieczorem 24 listopada 2020 roku poznaliśmy nominowanych do nagród Grammy 2021. W kategorii metalowej nominowano m.in. Body Count, czy Poppy, rock stoi kobietami z Fioną Apple na czele, a oprócz tego ciekawie prezentują się kategorie związane z muzyką filmową - oprócz Johna Williamsa nominowani są m.in. Hildur Guðnadóttir za "Jokera", czy Billie Eilish za "No Time to Die" z nadchodzącego filmu o Bondzie.

Kategorii filmowych jest sporo, dlatego postaramy się je w miarę dobrze opisać. Pierwsza z nich to Najlepsza kompilacja muzyki na potrzeby wizualnego dzieła, czyli w gruncie rzeczy nagroda za najlepszą składankę piosenek na potrzeby filmu. W tej kategorii powalczą:

A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD

BILL & TED FACE THE MUSIC

EUROVISION SONG CONTEST: THE STORY OF FIRE SAGA

FROZEN 2

JOJO RABBIT

Kolejną kategorią jest Najlepszy soundtrack dla dzieła wizualnego, co jest chyba całkiem zrozumiałe - chodzi o muzykę oryginalną napisaną na potrzeby danego filmu. Nominowani to (w nawiasach nazwiska kompozytorów):

AD ASTRA (Max Richter)

BECOMING (Kamasi Washington)

JOKER (Hildur Guðnadóttir)

1917 (Thomas Newman)

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER (John Williams)

Trzecią kategorią jest Najlepsza piosenka napisana na potrzeby dzieła wizualnego. Nazwa mówi nam wszystko, co musimy wiedzieć na jej temat. Nominowali zostali:

BEAUTIFUL GHOSTS [CATS] Andrew Lloyd Webber & Taylor Swift

CARRIED ME WITH YOU [ONWARD] Brandi Carlile, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth

INTO THE UNKNOWN [FROZEN 2] Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez

NO TIME TO DIE [NO TIME TO DIE] Billie Eilish O'Connell & Finneas Baird O'Connell

STAND UP [FROM HARRIET] Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo

Potem mamy jeszcze nagrodę za Najlepsze zaaranżowanie utworu instrumentalnego/acappela:

BATHROOM DANCE, Hildur Guðnadóttir

DONNA LEE, John Beasley

HONEYMOONERS, Remy Le Boeuf

LIFT EVERY VOICE AND SING, Alvin Chea & Jarrett Johnson

URANUS: THE MAGICIAN, Jeremy Levy

Statuetki Grammy zostaną rozdane już 31 stycznia 2020 roku. Galę poprowadzi komik i prezenter telewizyjny Trevor Noah.