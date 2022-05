Jon Hamm nowym złoczyńcą w Marvelu? Miałby się wcielić w mutanta w nowych "X-Men"

Aktor niedawno potwierdził w rozmowie z Comicbook.com, że prawie zagrał Mr. Sinstera w filmie "The New Mutants" od Josha Boona. Aktor miał się pojawić w scenie po napisach końcowych, a scenarzysta/producent Simon Kinberg wyjawił, że Hamm powtórzyłby rolę w filmie "Gambit" z Channingiem Tatumem.

Plany się jednak mocno zmieniły, a X-Men są ponownie w rękach Marvel Studios. Jon Hamm wyjawił jednak, że chociaż zmieniła się grupa twórców, to nadal jest bardzo zainteresowany zagraniem w serii o mutantach:

Ta seria - co jest dziwne, że ją tak nazywam - jest dla mnie wyjątkowa. Jako dzieciak w latach '80 zaczytywałem się w komiksach o X-Men. I to mi zostało do dzisiaj. Nadal jestem fanem. To naprawdę interesująca, ale też przy okazji po prostu fajna historia.

Hamm dodał, że przeprowadzał już wiele rozmów na temat przyszłości różnych serii:

Uważam, że to co zrobili i to, co chcą zrobić - i rozmawiałem już z ludźmi, którzy planują takie rzeczy - to, jak zamierzają rozszerzyć te opowieści. Ten spryt i kreatywność, która stoi za tymi historiami, to coś wspaniałego.