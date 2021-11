Jonah Hill zagra lidera grupy Grateful Dead w filmie biograficznym o zespole od Martina Scorsese

Jonah Hill zagra lidera Grateful Dead w filmie o zespole

Jonah Hill wcieli się w zmarłego lidera Grateful Dead, Jerry'ego Garcię w nowym filmie Martina Scorsese. Niezatytułowany dotąd obraz powstanie w ramach umowy reżysera z Apple TV+.

Scott Alexander i Larry Karaszewski ("American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson") przygotują scenariusz produkcji. Hill Scorsese, a także pozostali członkowie GD, czyli Bob Weir, Phil Lesh, Mickey Hart i Bill Kreutzmann zostali producentami wykonawczymi. Krótko mówiąc - dzięki ich udziałowi, Scorsese będzie mógł wykorzystać pełen katalog muzyki Grateful Dead.

Historia grupy sięga lat 60., kiedy zespół powstał w okolicach San Francisco. Niemalże non-stop koncertowali i tworzyli świetną muzykę, przez co ich legenda trwa do dziś. Chociaż Garcia zmarł w 1995 roku, to pozostali członkowie zespołu założyli zespół Dead & Company, w którym pomaga im wokalista/gitarzysta John Mayer.

Dla Scorsese to będzie pierwszy film biograficzny o rockowym zespole - wcześniej miał na koncie produkcje dokumentalne, jak chociażby "Long Strange Trip" o Grateful Dead. Dla niego jest to również ponowna szansa na współpracę z Hillem - panowie stworzyli razem "Wilka z Wall Street".

Zanim jednak Martin Scorsese zrealizuje film o Grateful Dead, to reżyser stworzy "Killers of the Flower Moon", adaptację książki o tym samym tytule. W nim zobaczymy m.in. Leonardo DiCaprio, Roberta De Niro, a także Brendana Frasera. Jonah Hill natomiast już niedługo pojawi się w filmie "Don't Look Up" z gwiazdorską obsadą od Netflix. Ten pojawi się na platformie streamingowej już 24 grudnia.