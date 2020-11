Jordan Peele dał się poznać światu jako twórca filmu "Uciekaj", za którego scenariusz otrzymał zasłużonego Oscara. Jego wielowymiarowe dzieło wymykające się jednoznacznym definicjom wytyczyło nowe ścieżki współczesnego kina grozy, a Peele'go uczyniło jednym z najbardziej cenionych twórców horrorów na świecie. Teraz reżyser, scenarzysta i producent powraca z nowym filmem. Kiedy najświeższy horror Peele'go trafi do kin?

Jordan Peele stworzy nowy horror

Wiadomość o nowej produkcji twórcy "Uciekaj" pojawiła się przy okazji informacji o przesunięciu daty premiery "Fantastycznych zwierząt 3" w związku ze zwolnieniem Johnny'ego Deppa. Jak ustalił portal The Hollywood Reporter, Jordan Peele zaprezentuje światu swój nowy horror 22 Lipca 2022 roku.

Na razie szczegóły projektu są owiane tajemnicą. Wiadomo jedynie, że będzie to horror i że Peele tradycyjnie wyprodukuje i wyreżyseruje go na podstawie własnego scenariusza.

Jordan Peele - współczesny mistrz grozy

Niezatytułowany jeszcze projekt będzie trzecim pełnometrażowym filmem Peele'a jako reżysera. Prócz nagrodzonego Oscarem debiutu "Uciekaj" z 2017 roku, filmowiec zrealizował jeszcze w pełni autorski horror "To my" w roku 2019, w którym zagrali m.in. Lupita Nyong'o, Winston Duke, Yahya Abdul-Mateen II i Elisabeth Moss. Obydwa filmy poza wzbudzaniem lęku i obrzydzenia, poruszały także ważne kwestie społeczne, wynosząc gatunek na nowy, wyższy poziom.

Peele nie ogranicza się jednak tylko do produkcji kinowych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat współtworzył takie projekty jak nowa wersja "Strefy Mroku", serial HBO "Kraina Lovecrafta" czy produkcja Amazon Prime pt. "Hunters". Jako scenarzysta pracuje również nad rebootami klasycznych horrorów. Napisany przez Peele'a i Win Rosenfeld nowy "Candyman" trafi do kin w 2021 roku. Twórca "To my" jest też w trakcie rozmów nad współczesną adaptacją horroru "W mroku pod schodami" z 1991 roku.