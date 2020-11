Jude Law skomentował odejście Johnny’ego Deppa z "Fantastycznych zwierząt"

Na początku listopada 2020 roku Johnny Depp poinformował na swoich mediach społecznościowych, że odchodzi z serii filmów "Fantastyczne zwierzęta", w których grał głównego antagonistę, Gelerta Grindelwalda.

Nieoficjalnie mówi się, że Deppa odsunięto od projektu ze względu na zbyt dużą ilość kontrowersji związanych z jego życiem prywatnym i dość publiczną walką sądową z byłą żoną Amber Heard (oraz fakt, że przegrał w sądzie proces o zniesławienie z "The Sun").

Na temat całej sytuacji milczą twórcy filmu. O opinię poproszono jednak Jude’a Lawa, który wciela się w młodego Albusa Dumbledore’a. Aktor udzielił wywiadu Entertainment Tonight, gdzie wyjaśnił, że:

"

To ogromny film, który ma wiele warstw. W takiej sytuacji powołujesz się na studio. To jest jedyne, co możesz zrobić, bo oprócz tego, to masz się pojawić na planie i odegrać swoją rolę.

Dla mnie to dość niespotykane, bo mnie się wydaję, że Johnny brał już udział w jakichś scenach do tego filmu. "