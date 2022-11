Julia Wieniawa była ofiarą molestowania? "Sytuację można by było podłączyć pod #metoo"

Aktorka, wokalistka, gwiazda mediów społecznościowych i chyba przede wszystkim bizneswoman Julia Wieniawa była niedawno gościem programu Kuby Wojewódzkiego. Młoda gwiazda podobno długo unikała występu w show "króla TVN-u", ale w końcu się przełamała i razem z Ralphem Kaminskim zasiadła na kanapach Wojewódzkiego.

Nie obyło się bez rozmów na temat prywatnych kontaktów Wojewódzkiego i Wieniawy, a także (z racji gości) dyskusji o muzyce - wokalistka w końcu w czerwcu 2022 roku wydała swój nowy krążek "Omamy". Padły pytania o tematykę jej tekstów, które w różnych kontekstach opowiadają o miłości, a także o potencjalne drogi rozwoju dla Wieniawy. Ta nie ukrywała, że w przyszłości zacznie najprawdopodobniej poruszać sprawy bardziej światopoglądowe, ale na razie sama musi być na to gotowa.

Chwilę później młoda wokalistka dodała, że ma już w planach drugą płytę, która ma właśnie opowiadać o bardziej personalnych sprawach - w tym o niektórych nieprzyjemnych sytuacjach, które przeżyła jako aktorka:

Druga płyta już jest w drodze, mam bardzo dużo materiału. Będzie na podstawie tego, co przeżyłam, a przeżyłam dość sporo takich kontrowersyjnych wydarzeń, o których nigdy nie mówiłam w mediach (...) Przeżyłam na przykład sytuację, powiedzmy, że można by było podłączyć ją pod #metoo na planie.

Wojewódzki poprosił Wieniawę o doprecyzowanie, czy chodziło o molestowanie, czy mobbing:

Trochę to i to. Przez to, że mam dosyć mocną osobowość, ja sobie z tym poradziłam. Zostawiam to dla siebie, bo nie chcę być znana ze skandali. Mam o czym opowiadać, mam co robić.