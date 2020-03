Katastrofalne straty branży rozrywkowej przez koronawirusa. Nadchodzą masowe zwolnienia

Związki zawodowe pracowników branży filmowej International Cinematographers Guild oraz Motion Picture Editors Guild definitywnie poczuło problem. Cała branża ma problemy i stara się wyjść obronną ręką z obecnej sytuacji. Prezes międzynarodowej organizacji pracowników teatralnych IATSE Matthew D. Loeb poprosił nawet kongres o pomoc w wypłaceniu odszkodowań dla osób odsuniętych od pracy.

Loeb udostępnił oficjalne oświadczenie kierowane do rządu USA:

W sprawie wypowiedział się również prezes międzynarodowej gildii filmowców ICG John Lindley, który napisał:

Chociaż niektórzy członkowie naszego stowarzyszenia dostali pensje za 2 tygodnie od odwołania ich ostatnich pokazów, to wygląda na to, że kryzys będzie trwał raczej miesiące, a nie tygodnie, więc trudno wierzyć w to, by przedstawienia zostały wznowione po tak krótkim okresie. Jesteśmy po prostu przerażeni sytuacją. "