Kate Winslet stwierdziła, że media znęcały się nad nią po premierze "Titanica"

Kate Winslet wyjaśniła, że jej zdaniem media znęcały się nad nią po premierze "Titanica" Jamesa Camerona. Aktorka miała wówczas 21 lat i z miejsca stała się jedną z najbardziej znanych osób na świecie.

Gwiazda pojawiła się niedawno w podcaście WTF prowadzonym przez Marca Marona, w którym wyjaśniła, że była przerażona nagłym skokiem popularności:

Po premierze przeszłam w tryb obronny. To była dosłownie zmiana o 180 stopni w ciągu jednego dnia. Byłam ofiarą sporej ilości krytyki za to jak wyglądałam. Miałam wrażenie, że brytyjska prasa mnie bardzo, ale to bardzo nie lubi.