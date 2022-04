Katolicy są zdenerwowani przez film o zakonnicy lesbijce. Chcą odwołania premiery "Benedetty"

Kilkuletni film "Benedetta" autorstwa Paula Verhoevena (twórca m.in. "Nagiego instynktu") niedługo pojawi się w kinach w Wielkiej Brytanii i Irlandii - a przynajmniej taki jest plan, bowiem grupa aktywistów z Irish Society for Christian Civilisation postanowiła stworzyć petycję, w której żądają usunięcia film z kin.

Produkcja opowiadająca o prawdziwej zakonnicy z XVII wieku imieniem Benedetta Carlini ma zadebiutować w Wielki Piątek (15 kwietnia), co według rzecznika ISCC Damiena Murphy'ego jest atakiem na wiarę. Jak opowiedział w rozmowie z Belfast Telegraph:

Ten film to jedna wielka farsa i atak na katolicką wiarę. Pokazywanie tego filmu w Wielki Piątek jest wykalkulowanym atakiem na wszystkich chrześcijan. Pokazywanie tego filmu kiedykolwiek jest obrazą, a w Wielki Piątek to zwyczajne splunięcie na ludzi wiary.

Jak czytamy we wspomnianej petycji:

Naprawdę potępiamy i oponujemy dystrybucji i promocji filmu Paula Verhoevena o tytule "Benedetta". On obraża Boga i wielu katolików na całym świecie.

W filmie podobno ukazano "bluźniercze" sceny całowania się między zakonnicami, używania "figurki Matki Boskiej do masturbacji" i "lesbijskie porno z udziałem zakonnic".

Prawdziwa historia Benedetty Carlini zakłada, że kobieta utrzymywała stosunki seksualne z inną mieszkanką zakonu imieniem Bartolomea. Według zapisków z przesłuchań kochanki Carlini, seks nie opierał się na lesbijskiej relacji, gdyż zakonnica była opętana przez demona Splenditello. Zeznania sprawiły, że Benedetta straciła ważną funkcję i trafiła do zamkniętej celi. Siedziała w niej 35 lat aż do swojej śmierci.

Reżyser Paul Verhoeven wyjaśnił już w 2021 roku, że oskarżanie go o bluźnierstwo i atakowanie wiary jest głupie:

Nie rozumiem za bardzo, co jest bluźnierczego w tym, że opowiadam coś z 1625 roku. Nie mogę zmienić historii, tego co się stało, a ten film właśnie na tym bazuje. Dlatego mówienie, że mój film jest bluźnierczy to jest głupota.