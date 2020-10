Kazachscy Amerykanie są oburzeni "Boratem 2": dlaczego nasz kraj jest obiektem pośmiewiska?

Grupa wyjaśniła również, że wsparcie Amazon Prime Video dla tego filmu jest ich zdaniem dziwne, ponieważ produkcja "może zachęcać do przemocy wobec słabej i mało prezentowanej mniejszości etnicznej w USA".

Jak czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Kazakh American Association na łamach Variety:

W liście z 20 października grupa non-profit, zajmująca się "chronieniem i promocją" kazachskiej kultury i spuścizny w USA, poprosiła Amazon Prime Video, aby to anulowało premierę filmu. Ta odbyła się 23 października.

W nim czytamy również, że oryginalny "Borat" z 2006 roku, w którym brytyjski komik Sacha Baron Cohen zaprezentował Borata Sagdiyeva, pokazywał naśmiewanie się bazujące na "etniczności", a kazachskie dzieci stały się obiektem żartów w szkołach.

Biorąc pod uwagę dzisiejszy klimat polityczny, dlaczego rasistowski film, który otwarcie naśmiewa się i znęca się nad narodem ludzi o ciemnym kolorze skóry jest uznawany za akceptowalny przez Amazon? Dlaczego nasz kraj jest dostępny do publicznego wyśmiewania?

W filmie, biały człowiek wciela się w Kazacha, a następnie naśmiewa się ze wszystkiego, co nam bliskie. My Kazachowie jesteśmy małym narodem, ale to nie oznacza, że mamy być ofiarami rasizmu. Pan Cohen twierdzi, że jego głównym celem jest Trump i rasistowscy Amerykanie. Jeżeli tak jest, to powinien stworzyć fałszywy kraj, jak w filmie "The Dictator". Jednak pan Cohen woli otwarcie znęcać się i poniżej prawdziwą nację. "