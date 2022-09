Keanu Reeves powróci jako Constantine. Powstaje kontynuacja filmu z 2005 roku

Keanu Reeves ponownie jako John Constantine

Jak podaje Deadline, Warner Bros. zamierza "zmartwychwstać" kolejną franczyzę z Keanu Reevesem w roli głównej. Po "Matriksie: Zmartwychwstaniach" przyszedł czas na "Constantine'a" od DC Comics. Ten film z 2005 roku doczeka się kontynuacji po latach, gdzie w głównej roli pojawi się wspomniany gwiazdor "Johna Wicka".

To nie koniec spotkań po latach, bo reżyserem projektu został Francis Lawrence, czyli twórca oryginału. Scenariusz napisze Akiva Goldsman, który będzie również producentem filmu. Pomogą mu w tym J.J. Abrams i Hannah Minghella.

Oryginalny film sprzed 17 lat zarobił całkiem sporo kasy w box-office (ponad 200 milionów dolarów) i zdobył średnie oceny od krytyków. Sporo osób zarzucało twórcom brak szacunku do komiksowego pierwowzoru (tutaj Constantine jest Amerykaninem, a nie Brytyjczykiem, co jest ogromną zmianą w porównaniu do komiksów), ale jak widać Warner i DC się tym nie przejmuje.

Reeves oczywiście powróci w tytułowej roli egzorcysty i demonologa Johna Constantine'a. W filmie z 2005 roku starał się uratować świat przed demonami z piekła rodem, a też przy okazji znalazł się w środku konfliktu między archaniołem Gabrielem i Lucyferem.

Na razie nie wiemy, kiedy film ma zadebiutować, jak się będzie nazywał, ani o czym opowie. Potwierdzono jedynie, że w głównej roli zobaczymy znów Keanu Reevesa.