Keanu Reeves powróci jako John Wick w filmie "Ballerina". Wcieli się w mentora zabójczyni?

Keanu Reeves za jakiś czas pojawi się w 4. odsłonie Johna Wicka, ale już teraz wiemy, że nie będzie to jego ostatni występ w serii - aktor ma pojawić się w filmie "Ballerina".

Keanu Reeves ponownie jako John Wick! Tym razem w filmie Ballerina

Jak podaje Variety, Keanu Reeves jest w fazie negocjacji powrotu do roli Johna Wicka w nadchodzącym filmie "Ballerina", czyli spin-offie serii "John Wick". Wieści potwierdziło też Deadline.

I chociaż na razie studio oraz twórcy nie skomentowali całej sprawy, to publikacje wyjaśniły, że główną bohaterką i "liderką" obsady nadal będzie Ana de Armas. Reeves pojawi się w nim gościnnie, a w filmie ma zagrać również Ian McShane, który od lat wciela się w menadżera hotelu Continental, Winstona.

Sama produkcja ma opowiedzieć o młodej zabójczyni. Ta postanawia zemścić się na ludziach, którzy zamordowali jej całą rodzinę. Co ciekawe, postać zadebiutowała już w serii - w "Johnie Wicku 3" widzieliśmy bowiem balerinę, która trenowała do swojego przyszłego zawodu. To właśnie "dorosłą" wersję tej postaci miałaby zagrać Ana De Armas.

Reżyserem nadchodzącego spin-offu będzie Len Wiseman (seria "Underworld), natomiast scenariusz popełnił Shay Hatten, który współpracował z Zackiem Snyderem przy "Armii umarłych", a także napisał "Johna Wicka 3".

Tak jak wspomnieliśmy, Reeves powróci w roli tytułowej w filmie "John Wick 4", ktory ma zadebiutować 23 marca 2023 roku.

Keanu nie może narzekać na brak pracy w ostatnich kilku latach - popularna seria "John Wick" zrealizowała karierę aktora, co zaowocowało powstaniem kontynuacji "Matrixa", a także główną rolą w Cyberpunku 2077. Gwiazdor ma się również ponownie pojawić w roli Constantine'a w filmie Warner Bros. Reżyserem ponownie będzie Francis Lawrence.