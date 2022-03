Keanu Reeves został wrogiem publicznym w Chinach. Rząd zakazał oglądania filmów z jego udziałem

Keanu Reeves został wrogiem publicznym w Chinach

Jak podaje Los Angeles Times, Keanu Reeves jest teraz wrogiem publicznym w Chinach. Aktor już od jakiegoś czasu narażał się na gniew chińskich nacjonalistów. Wielokrotnie wypowiadał się na temat Tybetu, a także zapowiedział, że weźmie udział w koncercie organizacji non profit założonej przez Dalajlamę. To spotkało się z bardzo zimnym przyjęciem w tamtejszych mediach społecznościowych i doprowadziło do bojkotu filmu "Matrix: Zmartwychwstania" w Kraju Środka, gdzie film miał wyjątkowo niską oglądalność.

W końcu doszło do wspomnianego koncertu na rzecz niepodległości Tybetu - ten odbył się 3 marca. Tym razem na scenie pojawili się Laurie Anderson, Patti Smith, Cyndi Lauper, Iggy Pop oraz wspomniany Keanu Reeves. Cała impreza była zbiórką pieniędzy dla Tibet House.

Współcześnie Tibet House zajmuje się ochroną starożytnych tybetańskich tradycji, kultury i sztuki, którym zagroziła chińska inwazja z 1950 roku i późniejsza okupacja.

Reakcja chińskich władz na takie zachowanie Reevesa była szybka i dość stanowcza. Rząd po prostu kazał platformom streamingowym usunąć wszystkie tytuły z jego udziałem ze swoich bibliotek.

"Los Angeles Times" poinformował na swoich łamach, że z samego serwisu Tencent Video usunięto 19 filmów z Reevesem. Jedynym filmem, który jest dość powszechnie dostępny w chińskich serwisach, jest "Toy Story 4", w którym gwiazdor użyczył głosu. Tutaj powód jest dość prosty - większość widzów ogląda bajkę z lokalnym dubbingiem, więc Reevesa nikt nie słyszy.

Podobnie jest zresztą na platformie streamingowej iQiyi. LA Times podało, że tam po wpisaniu nazwiska aktora w wyszukiwarce od kilku dni pojawia się komunikat: