Kelly Asbury, reżyser popularnych animacji, ze „Shrekiem 2” na czele, nieoczekiwanie zmarł. Miał 60 lat

Mężczyzna zmarł w nocy z piątku na sobotę 26/27 czerwca w domu w Encino w Kalifornii. Zmagał się z rakiem żołądka. Informacją podzieliła się agentka mężczyzny.

Ronnie del Carmen, który współpracował z Asburym przy „Księciu Egiptu” również podzielił się notą upamiętniającą.

" (…) Kiedy dołączyłem do Pixara, Kell-god był już legendą. Będzie mi go niezmiernie brakowało. Spoczywaj w pokoju, drogi przyjacielu”. "

Kelly Asbury - początki kariery

Kelly Asbury urodził się 15 stycznia 1960 roku w Teksasie. Ukończył California Institute of the Arts, a już trzy lata później rozpoczął współpracę z wytwórnią Walta Disneya, w Walt Disney Feature Animation. W latach 1983-1995 stworzył wiele storyboardów do słynnych i uznanych animacji wytwórni, z „Małą Syrenką”, „Piękną i Bestią” oraz „Toy Story” na czele.

W 1993 roku był już asystentem reżysera na planie animacji poklatkowej „Miasteczko Halloween”. Dwa lata później przeniósł się do konkurencyjnego studia Dreamworks Animation.Tam współpracował na planach „Księcia Egiptu” i „Uciekające kurczaki”.

Godny Oscara debiut reżyserski

Niedługo później dostał szansę wyreżyserowania swoich pierwszych filmów animowanych. Jego pełnometrażowym debiutem był film „Mustang z dzikiej doliny”, nad którym pracował wraz z Lorną Cook. Później wyreżyserował także film „Shrek 2”, tym razem w trio, wraz z Andrew Adamsonem i Conradem Vernonem. Oba były nominowane do Oscara w kategorii Najlepszy FIlm Animowany.

Jego pierwszym samodzielnie wyreżyserowanym filmem był film „Gnomeo i Julia”. Później pracował także nad 3. filmem z cyklu „Smerfy” – „Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski” oraz obrazem „Paskudy”.

Przez lata Asbury podkładał także głos pod dalszoplanowe postaci filmów animowanych ze studia Walta Disneya i Dreamworks oraz nadzorował prace nad kilkoma innymi animacjami. Ostatnio pracował przy nowej wersji „Rodziny Addamsów”.

Asbury był też pisarzem i ilustratorem książek dla dzieci. Na rynku ukazało się aż 12 książek dla dzieci, sygnowanych nazwiskiem autora. Asbury napisał także opartą na faktach powieść „Dummy Days”, skupiającą się na historii pięciu XX-wiecznych brzuchomówców.

