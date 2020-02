Kevin Conway nie żyje. Aktor znany przede wszystkim z horroru "The Funhouse" miał 77 lat

5 lutego 2020 roku na Manhattanie zmarł Kevin Conway. Kultowy aktor miał 77 lat, a o jego śmierci poinformowała jego długoletnia partnerka, Geraldine Newman. Zgodnie z jej oświadczeniem, przyczyną śmierci był zawał serca.

Kevin Conway nie żyje

Sławę Kevinowi Conwayowi przyniosła z pewnością rola w horrorze Tobe'a Hoppera - "The Funhouse". Do innych popularnych ról należały również występy w "Rzece tajemnic" Clinta Eastwooda i "Funny Farm" George'a Roya Hilla.

Kevin Conway zagrał łącznie w niespełna 40 produkcjach. W trakcie swojej wieloletniej kariery zagrał również w "Generałach", "Paradise Alley", "Amerykańskim skandalu", serialu "Więzienie Oz", "Jennier 8", "Szybkich i martwych" oraz "Szkarłatnej literze". Po raz ostatni na ekranie zawitał w 2016 roku, w filmie "Is That a Gun in Your Pocket" Matta Coopera.