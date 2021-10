Kevin Feige obiecuje, że postaci LGBTQ+ nadchodzą do MCU

KEVIN FEIGE O BOHATERACH LGBTQ

Szef Marvel Studios Kevin Feige potwierdził, że "Eternals" przedstawi kolejnego głównego bohatera należącego do środowisk LGBTQ. Będzie to kolejny heros należący do tej społeczności po Walkirii, która ma być lesbijką w nadchodzącym "Thorze: Love and Thunder". Prezes MCU przyznał w wywiadzie z Collider, że jest to jedynie początek większej dywersyfikacji bohaterów z filmów Marvela.

Kolejną postacią, która będzie reprezentowała LGBTQ będzie Phastos (Brian Tyree Henry) oraz jego mąż (Haaz Sleiman), co uczyni go pierwszym otwarcie gejowskim bohaterem w MCU. Feige potwierdził, że to jedynie początek:

W komiksach byli bohaterowie-geje. Myślę, że przyszedł już najwyższy czas na to, by pokazać ich także w filmach. To jest zaledwie początek.

W "Eternals" pojawi się również pierwsza głucha superbohaterka w MCU, Makkari. Heroinę zagra gwiazda "The Walking Dead" Lauren Ridloff. Aktorka wypowiedziała się kilka miesięcy temu dla ABC News, gdzie opowiedziała o pracy w Hollywood jako osoba głucha:

Jest definitywnie zwiększone zainteresowanie w obsadzeniu głuchych aktorów, ale nadal jest tragicznie mało osób pracujących za kulisami. Wydaje mi się, że gdybyśmy mieli więcej osób głuchych w roli scenarzystów, to historie opowiadane w telewizji byłyby bardziej intrygujące, pełne prawdy i skłaniające do przemyśleń.

W filmie "Eternals" wystąpią: Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh) oraz Angelina Jolie jako Thena.

"Eternals" trafi do kin już niebawem, bo 5 listopada 2021 roku.