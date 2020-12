Kevin Hart ma zagrać jedną z głównych ról w filmie "Borderlands" Elia Rotha

Kevin Hart zagra jedną z głównych ról w filmowej wersji Borderlands?

Nadchodzący film "Borderlands" podobno ma nam pokazać Kevina Harta w roli gwiazdy kina akcji. Aktor i komik miałby zagrać Rolanda, jednego z protagonistów pierwszej odsłony gier, a później ważnego gracza na pustkowiach Pandory. Gdyby okazało się, że Kevin Hart faktycznie dołączy do obsady filmu Elia Rotha, to ten niewątpliwie zyskałby dużo większe zainteresowanie mediów i fanów.

Informację podał jako pierwszy serwis The Illuminerdi, który powołał się na anonimowe źródła wewnątrz studia. Sama postać jest natomiast opisywana przez agencje castingowe jako "porządny człowiek, ale i bardzo doświadczony weteran". Dla Harta byłaby to spora odmiana stylistyczna, bo w końcu jest najbardziej znany ze swojej strony komediowej.

Mimo że Roland w oryginalnej grze nie rzucał żartami na prawo i lewo, to sama seria ma bardzo absurdalne i abstrakcyjne poczucie humoru wpisane w swoje DNA, wiec kto wie, może Hart odnalazłby się w takim klimacie. Oczywiście na razie są to jedynie niepotwierdzone doniesienia i dopóki informacja nie zostanie potwierdzona przez twórców, to w gruncie rzeczy jest to tylko plotka.

Sam Roland był również postrzegany przez graczy jako lider bohaterów oryginalnej gry. Z czasem okazało się jednak, że to Lilith (czasami romansująca z żołnierzem) okazała się być najważniejszą z protagonistów w późniejszych odsłonach. Do roli Lilith wybrano Cate Blanchett. Australijską aktorkę widzieliśmy niedawno w "Thorze: Ragnarok", czy "Ocean's 8".

Na razie jest jedyną oficjalnie potwierdzoną członkini obsady filmu "Borderlands". Data premiery produkcji pozostaje nieznana.