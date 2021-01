Kevin Smith pokazał skończony scenariusz do "Clerks III". Jest "k***wsko śmieszny"

Już niedługo Dante, Randal, Elias, Becky, Jay i Cichy Bob powrócą na duży ekran. Kevin Smith potwierdził, że zakończył pisanie pierwszej wersji scenariusza filmu "Clerks III". Zaprezentował nawet pierwsze strony skryptu swoim fanom.

Film "Clerks - Sprzedawcy" z 1994 roku był przełomową produkcją - typowa lekka komedia łączyła się z kinem autorskim opowiadającym o przyziemnych sprawach głównych bohaterów, którzy byli jednocześnie zwyczajnymi ludźmi i bardzo barwnymi postaciami.

Już niedługo ruszą prace na planie trzeciej części "Clerks". Kevin Smith - twórca serii i odtwórca roli Cichego Boba pochwalił się w mediach społecznościowych, że właśnie ukończył scenariusz do filmu. W sieci pojawiły się pierwsze strony skryptu, które potwierdzają, że głównymi bohaterami ponownie będą Dante, Randal, Elias, Becky, Jay i Cichy Bob, w których wcielą się gwiazdy oryginału.

28 grudnia zacząłem pisać scenariusz do "CLERKS III" i wczoraj wieczorem go właśnie skończyłem. 101-stronicowy pierwszy szkic! Ale pisanie nie zaczyna się, gdy zaczynasz stukać w klawisze: od jakiegoś czasu mieszam gulasz w mojej misce mózgowej. Kiedy więc usiadłem, aby zamienić lata marzeń w prawdziwe słowa, część procesu pisania na maszynie szla dość szybko. O fałszywym New Jersey (lub o tym, co od dawna nazywam View Askewniverse) było ostatnio o wiele lepiej opowiadać niż o prawdziwym świecie - ale opowiedziałem historię, którą chciałem opowiedzieć, więc czas się trochę cofnąć i podać skrypt kilku zaufanym osobom, a następnie dalej majsterkować na podstawie ich opinii. Dla tych, którzy nie są na bieżąco, jest to właściwie "Clerks III" v.2. Napisałem inną wersję "Clerks III" około 6 lat temu - taką, w przypadku której teraz bardzo mnie cieszy, że nigdy jej nie stworzyliśmy (chociaż wykorzystałem scenę otwierającą w "Jay i Cichy Bob powracają"). To znacznie bardziej osobista historia niż poprzednie wcielenie, czerpiąca bezpośrednio z ataku serca, który prawie mnie zabił (w przyszłym miesiącu miną 3 lata). Pisanie kolejnych scen dziwnie wyzwalało to wspomnienie, ponieważ po raz pierwszy od jakiegoś czasu zastanawiałem się, jak blisko byłem od stracenia tej bilogicznej pompy. Ale scenariusz do "Clerks III" nie tylko sprawia, że pamiętam o własnej śmiertelności, ale śmieję się z niej głośno. Dante, Randal, Elias, Becky, Jay i Cichy Bob powrócili, a założenie tego filmu pozwala każdemu, kto widział "Clerks" lub "Clerks II", na w pewnym sensie powrót do ich świata. Po nieudanym roku 2020 chcę spędzić część 2021 w sklepie Quick Stop w New Jersey, gdzie wszystko się zaczęło, z przyjaciółmi i rodziną. A kiedy w końcu uruchomimy kamery na planie "Clerks III", będę wiedział bez cienia wątpliwości, że "mam" tam być!