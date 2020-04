Kevin Smith pracuje nad parodią "Szczęk". Film opowie o krwiożerczym łosiu

Każdy fan Kevina Smitha doskonale zna jego pokręcone poczucie humoru i być może pamięta, że reżyser "Clerks" kilka lat temu zapowiedział zabawną parodię horroru "Szczęki". Okazuje się, że pomysł wciąż żyje i Smith planuje wcielić go w życie.

"Moose Jaws" - Kevin Smith stworzy parodię "Szczęk"

W 2014 roku Kevin Smith zapowiedział, że rozpoczyna pracę nad nowym filmem. Produkcja miała być wariacją na temat podgatunku kina grozy, w którym głównym antagonista jest krwiożercze zwierzę. Najpopularniejszym przedstawicielem tego typu filmów są oczywiście "Szczęki". W "Moose Jaws" zamiast rekina miał występować... krwiożerczy łoś.

Fani byli tak podekscytowani, że na YouTube trafił nawet fanowski animowany zwiastun filmu "Moose Jaws". Animacja była ewidentnym pastiszem przeboju Stevena Spielberga z 1975 roku, utrzymanym w konwencji typowej dla twórczości Smitha.

Minęło jednak kilka miesięcy i o pomyśle zrobiło się cicho. Fani filmowca uznali, że był to tylko żart i zapomnieli o "Moose Jaws". Okazuje się jednak, że nie wszyscy, o czym Smith wspomniał w swoim najnowszym Q&A, które trafiło na kanał YouTube reżysera.

Celem nagrania było powiadomienie o przesunięciu premier kolejnych odcinków podcastu Fat Man Beyond z powodu pandemii koronawirusa. Smith wspomniał jednak w pewnym momencie o "Moose Jaws".

" "Moose Jaws" to film, nad którym pracuję - takie "Szczęki", tylko z łosiem zamiast rekina. To takie dziwne, że to tu wyciągnęliście. Dostałem telefon dotyczący tego pomysłu od kilku kolesi, z którymi robiliśmy "REBOOT" [film "Jay i Cichy Bob powracają" - przyp. red.]. To była wideokonferencja. Więc tak, ten pomysł może wrócić do życia. Nie byłoby fajnie? Pojechać na kanadyjskie pustkowia, udać się z dala od wszystkich i robić filmy. Pewnego dnia, kiedy już znowu będziemy mogli robić tego typu rzeczy. Więc tak! Ruszamy z "Moose Jaws"! "

Według Smitha film ma przypominać "Szczęki" tylko do pewnego momentu. Pod koniec ma się zmienić w coś, co jest mieszanką gry wideo Godzilla: Destroy All Monsters z filmem "Star Trek II: Gniew Khana" i domieszką klimatu "Powrotu Jedi". Bohaterami, którzy staną do walki z krwiożerczym łosiem, będą oczywiście Jay i Cichy Bob.Nie możemy się doczekać!

Czekasz na "Moose Jaws"? Tak! Brzmi świetnie! Najpierw chcę zobaczyć zwiastun Nie. Niech Kevin Smith już skończy pajacować

Zobacz też: Krwiożercza dzika świnia zabija w teaserze horroru „Boar”