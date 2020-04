Kevin Smith zawrze wątek koronawirusa w nowych "Szczurach z supermarketu"

Pandemia koronawirusa na zawsze odmieni świat filmu. Piętno aktualnej sytuacji odczuwać będziemy przez długi czas i to nie tylko pod względem ekonomicznym. Już teraz ogłoszono powstanie kilku filmów, których fabuła oscyluje wokół COVID-19. "5G Zombies", "Corona Zombies" i wreszcie "Corona" to produkcje skupiające się na samej pandemii, w bardziej i mniej poważny sposób. Kevin Smith zapowiedział z kolei, że w swoim najnowszym dziele przedstawi świat post-pandemiczny.

"Szczury z supermarketu" to jeden z najpopularniejszych filmów Kevina Smitha. Od lat zapowiadany sequel jest obecnie na wczesnym etapie powstawania - twórca pracuje nad scenariuszem. W jednym z ostatnich wywiadów wyznał, że zamierza zawszeć w filmie wątek związany z koronawirusem.

"

Pracowałem dziś nad "Twilight of the Mallrats", czyli "Szczurami z supermarketu 2", a zeszłej nocy przeczytałem o tym jak to 2020 rok i tak miał być gwoździem do trumny dla wielu sklepów, a pandemia jeszcze to dodatkowo eskalowała, pogorszyła. Wkrótce zobaczymy, jak wiele sklepów, które znaliśmy przez większość naszego życia, po prostu odchodzi. [...]

W Ameryce zapowiadają całkowitą implozję supermarketów. Jako facet, który pisze film z akcją rozgrywającą się w supermarkecie, myślę sobie "to przydatna informacja w mojej branży". Zacząłem więc wpisywać pandemię do filmu, bo nie ma najmniejszych wątpliwości, że będziemy o tym pamiętać przez długi czas. Nie będzie tak, że za rok ktoś mi powie "Po co to napisałeś, koronawirus był w zeszłym roku". Będziecie słyszeć doniesienia związane z koroną przez kolejnych 5 albo 10 lat - tak samo, jak 11 września był wszędzie. "