Kevin Spacey powraca do grania w filmach. Co wiemy o jego nowym projekcie?

Spacey przez niezwykle poważne oskarżenia i kompletnie beznadziejną próbę "odbudowania" swojego wizerunku stał się w Hollywood persona non grata. Aktor niedługo powróci jednak do pracy.

Kevin Spacey wraca na plan filmowy. O czym będzie jego nowy film?

Kevin Spacey wraca na duży ekran. Aktor po latach otrzymał pierwszą rolę w pełnometrażowym filmie. Jak podaje Deadline, gwiazdor "House of Cards" pojawi się w europejskiej produkcji "1242 - Gateway to the West".

Skandal wokół dwukrotnego laureata Oscara wybuchł kilka lat temu, pod koniec października 2017. Wówczas aktor Anthony Rapp w wywiadzie dla Buzzfeed wyznał, że 30 lat temu był przez molestowany przez Spacey'a.

Do zarzutów Rappa swoje historie dołączyli inni aktorzy oraz ekipa produkcyjna pracująca nad serialem "House of Cards". Od tamtego czasu aktor stracił wiele ról, a jego kariera właściwie zniknęła. Aż do teraz.

"1242 - Gateway to the West" to film produkcji brytyjsko-mongolsko-węgierskiej. Fabuła produkcji opowie nam historię Batu-chana, wnuka Czyngis-chana. Ten zgodnie z wolą dziadka skupia się na podbijaniu europejskich ziem. Po pokonaniu Rusi Kijowskiej i bitwie pod Legnicą, jego wielka mongolska armia postanawia opanować Węgry. Przeszkodzi jej jednak wódz Cesarean, w którego wcieli się właśnie Kevin Spacey. Reżyserem filmu został Peter Soósa.

W obsadzie filmu "1242 - Gateway to the West" pojawią się:

Kevin Spacey

Eric Roberts

Christopher Lambert

Terence Stamp

Jeremy Neumark-Jones

Genevieve Florence

Na ten moment film "1242 - Gateway to the West" nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.