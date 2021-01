"Kevin sam w Nowym Jorku" - Macaulay Culkin chce, by z filmu usunięto Donalda Trumpa

Donald Trump wystąpił gościnnie w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku". Macaulay Culkin zgadza się, z fanami serii, którzy domagają się, by były prezydent USA został usunięty z produkcji.

Były prezydent Stanów Zjednoczonych powoli staje się persona non grata nie tylko politycznego świata. Wspomnień na temat Donalda Trumpa chcą się również pozbyć miłośnicy popkultury. Z tego powodu fani serii "Kevin sam w domu" domagają się usunięcia jego osoby z drugiej części filmu.

"Kevin sam w Nowym Jorku" - Donlad Trump usunięty z filmu

Okryty złą sławą Trump na wiele lat, zanim został prezydentem USA wystąpił gościnnie w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku". Wszystko dlatego, że ekipa chciała kręcić na terenie hotelu New York Plaza, który należał wówczas do biznesmena. Twórcy mogli uzyskać zgodę na zdjęcia w budynku pod warunkiem, że Donald Trump będzie mógł wystąpić w filmie.

Tak też się stało i w jednej ze scen zagubiony Kevin pyta Donalda Trumpa o drogę. Obecna sytuacja polityczna USA spowodowała jednak, że fani świątecznej komedii domagają się usunięcia występu gościnnego byłego prezydenta z "Kevina samego w Nowym Jorku". Niektórzy internauci podjęli nawet własne kroki, by pozbyć się postaci Trumpa z filmu. Użytkownik Twittera o nicku MaxSchramp postanowił wykonać żądanie fanów na własną rękę.

W odpowiedzi na popularną prośbę usunąłem Trumpa "Kevina".

Co ciekawe, wśród pochwał ze strony twitterowiczów, pojawił się komentarz samego Macaulaya Culkina - odtwórcy tytułowej roli.

Nie wszyscy są jednak za pozbyciem się Trumpa w powyższy sposób. W końcu tego typu decyzja spowodowałby usunięcie jednej ze scen ulubionego filmu.

Dlatego użytkowniczka o nicku rae wpadła na inny pomysł, który również przypadł do gustu Culkinowi.

rae: Powinna powstać petycja o cyfrowe zastąpienie Trumpa w "Kevinie samym w Nowym Jorku" 40-letnim Macaulayem Culkinem. Macaulay Culkin: Sprzedane.

Oczywiście cała wymiana zdań na temat usunięcia Trumpa z drugiej części "Kevina" jest jedynie nieformalną rozmową. Na razie twórcy filmu nie odnieśli się do pomysłów widzów aprobowanych przez Culkina. Mimo to reżyser filmu - Chris Columbus od dawna powtarzał, że występ gościnny Trumpa nie był jego pomysłem i wcale mu się nie podobał.

Czy w przyszłości Donald Trump rzeczywiście zostanie usunięty z produkcji? Na razie nic na ten temat nie wiadomo. Póki co profile byłego prezydenta USA zostały usunięte z mediów społecznościowych przez takie firmy jak Twitter, Facebook, Instagram, Twitch i Shopify. Powodem były wydarzenia z 6 stycznia 2021 roku, czyli atak na Kapitol zwolenników Trumpa. Zdaniem wielu ekspertów były prezydent niepogodzony z własną porażką zwołał swoich wyborców do szturmu na siedzibę Kongresu Stanów Zjednoczonych. W wyniku zamieszek zginęło 5 osób.