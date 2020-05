Kiedy powstanie "Kill Bill 3"? Gwiazda serii nie może się doczekać, aż jej bohaterka będzie mogła się zemścić

Dwie części "Kill Billa" to jedno z najsłynniejszych filmów Quentina Tarantino. Wierni fani reżysera chcieliby w końcu zobaczyć ostatnią część przygód Panny Młodej. Okazuje się, że nie tylko oni. Vivica A. Fox, która wcielała się w członkinię Plutonu Śmiercionośnych Żmij znaną jako Vernita Green, ma nadzieję, że w trzeciej części "Kill Billa" jej wątek zostanie odpowiednio rozwiązany.

"Kill Bill 3" - czy w filmie powróci Vivica A. Fox

Każdy, kto jest fanem Tarantino, doskonale wie, że z tym reżyserem nigdy nic nie wiadomo. W przeciwieństwie do swoich kolegów po fachu zapowiedział, że zamierza zrobić tylko 10 filmów w całym życiu. Czy na tej liście znajdzie się "Kill Bill 3"? Na razie nie wiadomo, bo nie potwierdzono oficjalnie, że produkcja kontynuacji w ogóle ruszy, chociaż podobno Tarantino rozmawiał na ten temat z Umą Thurman.

Vivica A. Fox podczas promocji swojego najnowszego filmu pod tytułem "Arakansas" w rozmowie z The Hollywood Reporter, została zapytana, czy wie coś na temat "Kill Billa 3". Okazało się, że aktorka czeka na ten film nie mniej niż nie jeden zwyczajny zjadacz popcornu.

" O kurde, nie mogę się doczekać. Temat podnosi swój paskudny łeb co kilka lat. Ludzie mówią" "A więc Vivica - "Kill Bill 3, tak?" Próbują zrobić sequele wszystkich twoich filmów", a ja na to: "Myślę, że czekają, aż podrośnie moja córka". I wtedy nagle słyszysz, że Quentin znów się zakochał, albo odkochał w Hollywood. Mówi: "Skończyłem z tym, wracam, skończyłem z tym" (śmiech). A więć ostatnie co słyszałam na ten temat to to, że on i Uma gadali i trzymam za nich kciuki, żeby coś wykombinowali. Quentin jest świetny w retrospekcjach i może wymyślić jakiś sposób, by jego bohaterowie znowu żyli w kolejnym filmie. Więc naprawdę mam nadzieję, że Vernita Green osiągnie swoją zemstę. "

Green była jedną z zabójczyń, które brały udział w krwawej masakrze w El Paso i przyczyniły się do tragedii w życiu Czarnej Mamby. Po latach, kiedy główna bohaterka doszła do siebie, Green była na jej liście osób, które zasługiwały na najsurowszą karę. Panna Młoda wytropiła byłą morderczynię i zabiła z zimną krwią. Świadkiem tego zdarzenia była nastoletnia córka Vernity, która poprzysięgła zemstę.

Tarantino od dawna rozważa zakończenie historii jeszcze jedną częścią, ale na razie ogłosił prac nad "Kill Billem 3". Nawet jeśli Fox nie powróci do serii, może być obecna w filmie duchem, dzięki córce, która postanowi odpłacić głównej bohaterce za śmierć matki. Od premier dwóch części "Kill Billa" minęło prawie 20 lat, ale na razie fani muszą obejść się oczekiwaniem.

Dziewiątym filmem Tarantino był "Once Upon a Time in Hollywood" z 2019 roku. Reżyser na razie nie zdradził, jakim tytułem zamierza zakończyć swoją karierę. Czy będzie to "Kill Bill 3"? A może kontynuacja zostanie potraktowana jako domknięcie dylogii, która teoretycznie jest jednym filmem podzielonym na dwie części? Przekonamy się zapewne za jakiś czas.

Czekasz na film "Kill Bill 3"? Tak i nie mogę się doczekać! Tak, ale wiem, że nigdy nie powstanie Nie wiem. Już nawet nie pamiętam o co chodziło w dwóch poprzednich częściach Nie. Niech Tarantino zwieńczy swoją karierę czymś innym Nie lubię "Kill Billa"

Zobacz też: Czy "Star Trek" Quentina Tarantino będzie jego ostatnim filmem? Reżyser rozwiał wszelkie wątpliwości