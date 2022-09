Kiernan Shipka dołączyła do filmu świątecznego z Dwaynem Johsonem i Chrisem Evansem

Szykują się gorące święta - gwiazda "Chilling Adventures of Sabrina" dołączyła do obsady nowego filmu od Amazona, w którym główne role zagrają Dwayne Johnson i Chris Evans.

Kiernan Shipka, Dwayne Johnson i Chris Evans zagrają w filmie świątecznym

Kiernan Shipka ("Chilling Adventures of Sabrina") dołączyła do obsady filmu "Red One" z Dwaynem Johnsonem i Chrisem Evansem od Prime Video. Reżyserem produkcji został natomiast Jake Kasdan, który ma już na koncie filmy z serii "Jumanji" z The Rockiem w roli głównej.

Na razie szczegóły dotyczące fabuły "Red One" i roli Shipki są nieznane. Amazon zdradził jednak jakiś czas temu, że film ma być "globalną przygodą", która zabierze nas w różne kąty świata. Jeśli chodzi zaś o gatunek, to będzie komedia akcji ze świątecznym zacięciem. Amazon kupił projekt od Seven Bucks Productions, czyli firmie Dwayne'a Johnsona i Hirama Garcii.

Scenarzystą "Red One" ma zostać Chris Morgan, który często współpracuje z Seven Bucks - stworzył już trzy części "Szybkich i wściekłych" (5, 6, 7), a także spin-off: "Hobbs and Shaw" z Dwaynem Johnsonem i Jasonem Stathamem w roli głównej.

Dla Kasdana, Johnsona i Seven Bucks to będzie zaledwie kolejna wspólna przygoda - tercet ma już na koncie dwa filmy z serii "Jumanji", wyprodukowane dla Sony ("Welcome to the Jungle" oraz "The Next Level"), które zarobiły na całym świecie prawie 2 miliardy dolarów. Niestety, na razie nie znamy daty premiery ich nowego projektu.

Shipka jest najlepiej znana z roli Sally Draper w serialu "Mad Men", a także Sabriny Spellman w "Chilling Adventures of Sabrina" od Netflixa. Chrisa Evansa mogliśmy niedawno podziwiać w "The Gray Man" (również od Netflixa), a Dwayne Johnson niedługo pojawi się na ekranach kin jako "Black Adam".