Kina w Chinach znów zamknięte. Władze szykują się na drugą falę epidemii koronawirusa?

Chiny to miejsce, w którym rozpoczęła się epidemia koronawirusa, która z czasem przerodziła się w globalną pandemię. W połowie stycznia społeczeństwo poddano ścisłej kwarantannie, a wszelkie placówki kinowe zostały zamknięte. Gdy jakiś czas temu liczba zachorowań zaczęła drastycznie spadać, podjęto decyzję o ponownym otwarciu kin. Była to pokrzepiająca sytuacja dla reszty świata, zwiastująca swoiste światełko w tunelu walki z SARS-CoV-2. Okazało się jednak, że była to decyzja zbyt pochopna. Chińskie kina znów zostały zamknięte.

W pięciu chińskich prowincjach - Xinjiang, Shangdong, Syczuan, Fujian i Guangdong, w których liczba nowych przypadków zakażenia koronwirusem znacznie zmalała, podjęto decyzję o otwarciu nieco ponad 500 kin. W najbliższych dniach w Szanghaju miało ruszyć kolejnych 200. Choć wpływy do nas były minimalne, sytuacja dawała nadzieję dla całego przemysłu filmowego. W ramach "nadrabiania finansowych zaległości" na ekranach miały być wyświetlane takie hity jak ostatnie odsłony "Avengers", "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", "Avatar" czy "Incepcja". Krajowy Instytut Filmowy postanowił jednak ponownie zamknąć placówki.

Decyzja zapadła w dniu wczorajszym (27 marca 2020 r.) i niestety nie wiadomo, kiedy kina znów zostaną otwarte. Choć nie podano oficjalnej przyczyny takiego stanu rzeczy, ciężko nie powiązać zaistniałej sytuacji z ponownym wzrostem zachorowań. Choć przyrost w samych Chinach był znikomy (zaledwie jeden w ciągu ostatnich trzech dni), nastąpił gwałtowny napływ zarażonych przybyszów zza granicy. Tylko wczoraj zgłoszono aż 53 nowych przypadkó. Wygląda więc na to, że władze Chin szykują się na drugą falę epidemii koronawirusa. W związku z tym, kina pozostaną zamknięte, a granica kraju zamknięte dla osób z zewnątrz.

