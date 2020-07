Kina zamknięte aż do połowy 2021 roku? Nowe prognozy brzmią niepokojąco

Wielkie tytuły otrzymują coraz odleglejsze daty premier, a sale kinowe świecą pustkami. Jak długo potrwa taki stan rzeczy? Niestety, zgodnie z najnowszymi prognozami - jeszcze przynajmniej rok.

Kina zamknięte aż do połowy 2021 roku?

Doug Creutz to dyrektor zarządzający Cowen Inc. oraz przede wszystkim znany analityk. Stwierdził on, że żadna superprodukcja nie zadebiutuje przynajmniej do końca 2020 roku, a sale kinowe pozostaną puste przynajmniej do połowy 2021 roku.

" Początkowo zakładaliśmy, że rozprzestrzenianie się COVID-19 zostanie powstrzymane, a wymagania dotyczące dystansu społecznego zmniejszą się do końca 2020 roku. Na obecną chwilę wydłużyliśmy te prognozy przynajmniej do połowy 2021 roku. [...] Spodziewamy się, że kina pozostaną w większości zamknięte aż do połowy 2021 roku. Po części dlatego, że nie sądzimy, by wytwórnie były zainteresowane wypuszczaniem swoich największych produkcji w warunkach ograniczających pojemność sal kinowych. "

Choć takie hity jak "Tenet" Christophera Nolana czy "Mulan" mają wyznaczone sierpniowe daty premier, specjaliści zakładają, że te ponownie zostaną przełożone.