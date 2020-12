Twórcy "Kingsman" wypuścili wprawdzie dopiero dwa filmy o tajnych agentach z komiksowym rodowodem, ale już zdają się mieć ambicje na miarę "Bonda", "Star Wars" czy MCU. Nowy szef studia Marv, które odpowiada za produkcje serii z Taronem Egertonem w roli głównej, zapowiedział, że Matthew Vaughn planuje zrealizować aż 7 filmów.

Twórcy "Kingsmana" zbudują olbrzymie uniwersum?

Film "Kingsman: Tajne służby" z 2014 roku okazał się wielkim rozrywkowym hitem, który wylansował Tarona Egertona na nową gwiazdę Hollywood. Kontynuacja o podtytule "Złoty krąg", która trafiła do kin 3 lata później, nie wzbudziła już takiego entuzjazmu fanów, ale mimo to zdecydowano się nakręcić prequel serii - "The King's Man", który opowie o początkach tajnej organizacji. Podczas gdy wciąż czekamy jeszcze na jego premierę (przesuniętą z powodu pandemii koronawirusa), Zygi Kamasa - nowy CEO firmy Marv Group zapowiedział już kolejne 7 filmów serii.

Jak podaje portal Deadline, Kamasa podczas branżowej konferencji powiedział, że Matthew Vaughn, myśli nad "czymś w rodzaju siedmiu kolejnych filmów z serii Kingsman". Następnie dodał:

Chcemy rozwijać nasz biznes i zwiększać wyniki. Obecnie pracujemy nad serialem "Kingsman" oraz dwoma lub trzema franczyzami, które są rozwijane jednocześnie w ramach świata "Kingsmana".

Nadchodzące produkcje z serii "Kingsman"

Niestety, Kamasa nie zdradził zbyt wielu szczegółów dotyczących planów reżysera i całego studia Marv, a niestety łatwo się w nich pogubić. Z poprzednich doniesień medialnych wiemy, że seria z Taronem Egertonem w roli głównej doczeka się 3. części w postaci filmu "Kingsman: The Blue Blood". Planowany jest także spin-off o agencji Statesman, czyli amerykańskim odpowiedniku Kingsman, który poznaliśmy w "Złotym kręgu". Poza tym (o czym wspomniał też Kamasa), studio przygotowuje serial "Kingsman", który ma składać się z 8 odcinków. Najbardziej pewną ze wszystkich informacji jest natomiast ta dotycząca prequela serii pt. "King's Man: Pierwsza misja". Film jest już gotowy, a na ekrany polskich kin ma trafić 12 lutego 2021 roku.