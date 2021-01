Klasyczne horrory ZA DARMO! Universal udostępni je na YouTube

Lubicie horrory? No to mamy dla Was strasznie dobrą wiadomość. Universal Pictures zamierza podzielić się swoimi klasycznymi filmami kina grozy zupełnie za darmo. Siedem ikonicznych produkcji trafi niedługo na YouTube.

Klasyczne horrory Universal za darmo na YouTube

Obecne kino grozy zostało ukształtowane dzięki produkcjom studia Universal. To właśnie ta wytwórnia jest odpowiedzialna za najsłynniejsze horrory w historii kinematografii. Jakiś czas temu próbowano nawet powtórzyć fenomen sprzed niemal 100 lat i stworzyć serię remake'ów filmów o takich postaciach jak Dracula, potwór Frankensteina, Niewidzialny człowiek, Mumia czy Wilkołak.

Plany nie do końca się udały, a ikoniczne filmy z lat 30. cieszą się szacunkiem miłośników kina grozy do tej pory. Już niedługo będą mogli sobie zrobić mały maraton i to zupełnie za darmo. W drugiej połowie stycznia 2021 roku na kanale Fear: The Home of Horror pojawi się siedem słynnych tytułów.

W piątek 15 stycznia o 21:00 czasu lokalnego dostępne będą "Dracula" z 1931 i "Mumia" z 1932 roku. Pierwszy horror to oczywiście adaptacja powieści Brama Stokera z Bélą Lugosim w roli tytułowej. Druga produkcja po wielu latach doczekała się kilku remake'ów. Seria z początku XXI wieku przyczyniła się do spopularyzowania Dwyane'a Johnsona. Nowsza wersja z Tomem Cruisem w roli głównej miała być początkiem nowego filmowego uniwersum.

16 stycznia o tej samej porze na kanał wpadną kolejne dwie pozycje - "Frankenstein" z 1931 i "Narzeczona Frankensteina" z 1935 roku. Pierwszy film to kolejny klasyk - produkcja będąca adaptacją słynnej powieści Mary Shelley z niezapomnianą kreacją aktorską Borisa Karloffa. Drugi tytuł jest natomiast kontynuacją filmu z 1931 roku, w którym w tytułową postać wcieliła się Elsa Lanchester.

17 stycznia również o 21:00 polskiego czasu zobaczymy natomiast aż trzy filmy - "Niewidzialnego człowieka" z 1933, "Wilkołaka" z 1941 i komediową produkcję "Abbott i Costello spotykają Frankensteina" z 1948 roku. "Niewidzialny człowiek" doczekał się niedawno kolejne nowej wersji. W filmie Leigha Whannella z 2020 roku z Elisabeth Moss w roli głównej skupiono się jednak na zupełnie innych kwestiach niż w oryginale. Dwa pozostały tytuły to horrory nieco starsze, ale również pobrzmiewające w popkulturze po dziś.

Każdy z powyższych filmów zostanie udostępniony za darmo na YouTube przez tydzień. Na razie nie wiadomo, czy polscy widzowie również będą mieli dostęp do darmowych seansów. Internauci mają jednak wiele sposobów na obejście ograniczeń wynikających z geolokalizacji.